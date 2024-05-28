Eskişehir Seyitgazi ilçesinde düğün töreni: Gelin ve damat, şehit amcasının kabrini ziyaret etti - Son Dakika
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Eskişehir Seyitgazi ilçesinde düğün töreni: Gelin ve damat, şehit amcasının kabrini ziyaret etti

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde düğün töreni: Gelin ve damat, şehit amcasının kabrini ziyaret etti

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde yaşayan Kamil Üngör, Merve Gül Üngör ile dünya evine girerken, en mutlu gününde 2001 yılında şehit olan amcasının kabrini ziyaret etti. Gelin alma töreninde şehitlikte bulunan şehit Kamil Üngör'ün mezarı başında aile büyükleri ile beraber Fatiha okuyup dua ettiler.

28.05.2024 10:58
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Eskişehir Seyitgazi ilçesinde yaşayan ve hayatını Merve Gül Üngör ile birleştiren Kamil Üngör, en mutlu gününde 2001 yılında şehit olan ve ismini aldığı amcasının kabrini ziyaret etti.

İlçenin Ayvalı mahallesinde şehit Kamil Üngör'ün yeğeni Kamil ile Merve Gül Üngör Ayvalı, yapılan düğünle dünya evine girdiler. 14 Nisan 2001 tarihinde Bingöl'ün Genç ilçesi Yazıkonak bölgesinde teröristlerin hain pususunda hayatını kaybeden Jandarma Komando Onbaşı Kamil Üngör'ün şehadetinden sonra dünyaya gelen ve ailesi tarafından ismi verilen Kamil Üngör, amcasını unutmadı. Gelin alma töreninde konvoyla beraber Ayvalı Mahalesindeki şehitliğe gelen yeni çift, şehitlikte bulunan şehit Kamil Üngör'ün mezarı başında aile büyükleri ile beraber Fatiha okuyup dua ettiler.

Duygusal anların yaşandığı anlarda şehit babası Mehmet Üngör gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit kardeşi Ahmet Üngör "Şehidimizin ismini evladımızda yaşatıyoruz. Bugün bu güzel günümüzde acımızın yanında mutlu bir sevinç yaşıyoruz. Yavrularımın mutlulukları daim olsun" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Seyitgazi, Eskişehir, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Seyitgazi ilçesinde düğün töreni: Gelin ve damat, şehit amcasının kabrini ziyaret etti - Son Dakika


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