Eskişehir Sivrihisar\'da müftülüğün sabah namazı buluşması Kurşunlu Camii\'nde yapıldı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde müftülük tarafından düzenlenen geleneksel sabah namazı buluşması, tarihi Kurşunlu Camii'nde ilçe halkının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Sivrihisar Müftülüğü bünyesinde her hafta organize edilen sabah namazı buluşmaları sürüyor. Bu haftaki program, tarihi ve manevi atmosferiyle bilinen Kurşunlu (Yusuf Baba) Camii'nde icra edildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada kılınan sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, sohbet ve dua programı gerçekleştirildi. Manevi anların yaşandığı etkinlik, namaz çıkışında katılan hemşehrilere yapılan çorba ikramı ile sona erdi.