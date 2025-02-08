Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Tepebaşı Belediyesi\'nden Arama Kurtarma Eğitimi

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Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ve Tepebaşı Belediyesi arama kurtarma ekipleri, arama kurtarma teknikleri, ekipman kullanımı ve güvenli çalışma prensipleri üzerine uygulamalı eğitim aldı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Tepebaşı Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri, arama kurtarma kapasitelerini artırmak ve etkin müdahale yeteneklerini geliştirmek amacıyla bir işbirliğine imza attı. Bu kapsamda, her iki kurumun arama kurtarma ekipleri, uzman eğitmenler eşliğinde arama kurtarma teknikleri, ekipman kullanımı ve güvenli çalışma prensipleri üzerine kapsamlı bir uygulamalı eğitim programına katıldı. - ESKİŞEHİR