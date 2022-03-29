Eskişehir Vali Yardımcısı Altun'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret - Son Dakika

Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun'a, İnönü İlçe Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt'ta eşlik etti. Gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Bozkurt, nazik ziyaretleri dolayısıyla Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun'a ve İnönü İlçe Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt'a teşekkür etti. Vali Yardımcısı Altun ve Kaymakam Kurt ise misafirperverliklerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR