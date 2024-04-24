Eskişehir Valiliği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 113. yıl kutlamaları için alçak uçuş duyurusu yaptı - Son Dakika
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Eskişehir Valiliği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 113. yıl kutlamaları için alçak uçuş duyurusu yaptı

Eskişehir Valiliği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'nın 113. yıl kutlamaları için alçak uçuş duyurusu yaptı

Eskişehir Valiliği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 113'üncü yıl kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilecek alçak uçuş için bir duyuru yayımladı. 24 Nisan 2024 tarihinde şehir merkezi üzerinde prova amaçlı gerçekleştirilecek olan uçuş hakkında kamuoyu bilgilendirildi.

24.04.2024 10:44
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Eskişehir Valiliği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 113'üncü yıl kutlamaları çerçevesinde alçak uçuş gerçekleştirileceği konusunda duyuru yayımladı.

Eskişehir Valiliği, 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nın gün içerisinde gerçekleştireceği uçuş ile ilgili bir duyuru yayımladı. Valilik tarafından yayımlanan duyuruda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 113'üncü yıl kutlamaları çerçevesinde gün içerisinde prova maksatlı alçak uçuş gerçekleştirileceği belirtildi. Uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"24 Nisan 2024 Çarşamba günü Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 113'üncü yıl dönümü kutlamalarına hazırlık kapsamında gün içerisinde şehir merkezi üzerinde prova amaçlı alçak uçuş icra edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Valiliği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 113. yıl kutlamaları için alçak uçuş duyurusu yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Valiliği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 113. yıl kutlamaları için alçak uçuş duyurusu yaptı - Son Dakika
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