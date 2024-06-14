Eskişehir Valilik Meydanı'nda Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıldönümü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir Valilik Meydanı'nda Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıldönümü kutlandı

Eskişehir Valilik Meydanı'nda düzenlenen programda, Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Atatürk anıtı önüne çelenk bırakıldı. Törende jandarma personelleri, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir tarafından sunulan çelengi kabul etti. Programın ardından jandarma personelleri Valilik ziyareti gerçekleştirdi. Kutlamalar, Vali Hüseyin Aksoy'un da katılımıyla İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde devam edecek.

14.06.2024 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valilik Meydanı'nda gerçekleştirilen program ile Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıldönümü dolayısı ile Atatürk anıtı önüne çelenk bırakıldı.

Program çerçevesinde saat 10.00'da jandarma personelleri tören alanında hazır bulundu. Törende ilk olarak Eskişehir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program sona erdi. Program sonrasında jandarma personelleri Eskişehir Valiliği'ne ziyarette bulundu. Jandarmanın 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları bugün saat 15.00'da Vali Hüseyin Aksoy'un da katılımı ile İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde devam edecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir Valiliği, Hüseyin Aksoy, Tuğgeneral, Eskişehir, Jandarma, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Valilik Meydanı'nda Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıldönümü kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:44 AK Parti’ye mi geçecek İYİ Parti’de dedikoduları alevlendirecek istifa AK Parti'ye mi geçecek? İYİ Parti'de dedikoduları alevlendirecek istifa
12:21 Nagehan Alçı “Bana şiddet uyguladı“ dedi, Rasim Ozan Kütahyalı’dan manidar yanıt geldi Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi
11:05 Mezuniyette “Uygunsuz“ kıyafet krizi Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti Mezuniyette "Uygunsuz" kıyafet krizi! Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti
09:40 Orta Doğu’da yeni savaşa 24 saat kaldı Hizbullah’tan İsrail’e son uyarı Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı
09:24 Komedyen Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
12:40 Mühürlü üç kapıdan geçiliyor Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor Mühürlü üç kapıdan geçiliyor! Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor
12:12 Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa’da olacak Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu! Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa'da olacak
11:58 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
11:36 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a imzayı attı Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a imzayı attı
11:21 Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat’ın da tahliyesi istendi Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat'ın da tahliyesi istendi
11:18 Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor! İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 13:06:19. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir Valilik Meydanı'nda Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıldönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement