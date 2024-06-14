Eskişehir Valilik Meydanı'nda Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıldönümü kutlandı

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Eskişehir Valilik Meydanı'nda gerçekleştirilen program ile Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıldönümü dolayısı ile Atatürk anıtı önüne çelenk bırakıldı.

Program çerçevesinde saat 10.00'da jandarma personelleri tören alanında hazır bulundu. Törende ilk olarak Eskişehir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program sona erdi. Program sonrasında jandarma personelleri Eskişehir Valiliği'ne ziyarette bulundu. Jandarmanın 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları bugün saat 15.00'da Vali Hüseyin Aksoy'un da katılımı ile İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde devam edecek. - ESKİŞEHİR