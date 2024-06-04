Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Çevre Sorunlarının Çözümünü Uluslararası İşbirliği İle Hareket Etme Gerektiğini Belirtti - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Çevre Sorunlarının Çözümünü Uluslararası İşbirliği İle Hareket Etme Gerektiğini Belirtti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, çevre sorunlarının çözümünün kısa ve uzun vadeli politikaların tespit edilmesini, uygulanmasını, sürekli kılınmasını ve uluslararası işbirliği içinde hareket etmelerini gerektirdiğini belirtti. Vali Aksoy, Çevre Koruma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, çevre sorunlarının hayatın sürekliliğini olumsuz etkileyen ve uluslararası nitelik kazanan boyutlarıyla tüm ülkeleri tehdit ettiğini vurguladı.

04.06.2024 10:55
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, çevre sorunlarının çözümünün kısa ve uzun vadeli politikaların tespit edilmesini, uygulanmasını, sürekli kılınmasını ve uluslararası işbirliği içinde hareket etmelerini gerektirdiğini belirtti.

Vali Hüseyin Aksoy, Çevre Koruma Günü dolayısı ile yayımlamış olduğu mesajında, "Yaşanan hızlı kentleşme ve sanayileşme süreci, üretim ve tüketim biçimleri olumlu etkilerinin yanı sıra, insanlığın bugününü ve geleceğini tehlikeye atan önemli çevre sorunlarını da birlikte getirmiştir. Kaynakların bilinçsizce tüketilmesi ve kirletilmesi sonucu oluşan çevre sorunları, hayatın sürekliliğini olumsuz etkileyen ve sınır aşan boyutlarıyla tüm ülkeleri tehdit eden uluslararası nitelik kazanmıştır. Günümüzde, doğal dengenin bozulmasından duyulan kaygının toplumları yeni arayışlara yöneltmesi, sevindirici bir gelişmedir. Kalkınmanın ekolojik dengeyi bozmadan gerçekleştirilmesi amacını güden 'sürdürülebilir kalkınma' ilkesinin tüm ülkelerce benimsenip uygulanması durumunda kaynakların bilinçsizce kullanılması önlenecek ve çevre sorunlarının çözümü konusunda önemli ilerlemeler gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.

"Çevreyi korumanın temel sorumlulukları olduğu düşüncesiyle Dünya Çevre Günü'nü kutluyorum"

Yaşanan çevre sorunlarının çözümünün kısa ve uzun vadeli politikaların tespit edilmesini, uygulanmasını, sürekli kılınmasını ve uluslararası işbirliği içinde hareket etmelerini gerektirdiğini belirten Vali Aksoy, mesajını şöyle sürdürdü:

"Çevre ile ilgili her konuda sorumluluklarını yerine getiren ve gelecek nesillere yaşanabilir, güzel ve temiz bir dünya bırakmak için çaba göstermek herkesin en başta gelen görevlerindendir. Çevre sorunlarının çözümünde, uluslararası çalışmaların yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşlarından eğitim kurumlarına, özel sektörden sivil toplum örgütlerine, medyadan bireylere kadar toplumun tüm kesimlerinin katkısı büyük önem taşımaktadır. Tüm vatandaşlarımızın ve insanlığın sağlıklı ve güzel bir çevrede yaşamalarının temel hakları, çevreyi korumanın temel sorumlulukları olduğu düşüncesiyle Dünya Çevre Günü'nü kutluyor, esenlikler diliyorum. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Çevre Sorunlarının Çözümünü Uluslararası İşbirliği İle Hareket Etme Gerektiğini Belirtti - Son Dakika

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