Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Dünya Yetimler Günü'nde çocuklarla iftar programında buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Dünya Yetimler Günü'nde çocuklarla iftar programında buluştu

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Dünya Yetimler Günü\'nde çocuklarla iftar programında buluştu

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Ramazan ayının 15. günü olan Dünya Yetimler Günü'nde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde kalan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi. Vali Aksoy, çocuklarla birlikte iftar açmanın huzurunu ve memnuniyetini dile getirerek, bu tür organizasyonların toplumsal dayanışmayı artırdığını belirtti.

26.03.2024 11:38  Güncelleme: 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2013 yılında yetimlere sahip çıkılması konusunun dünya gündeminden düşmemesi için her yıl Ramazan ayının 15. gününün Dünya Yetimler Günü olarak anılması dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde kalan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Ramazan ayının 15'inci gününde iftarda çocuklarla olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hüseyin Aksoy, programda yaptığı konuşmada, "İl Müftülüğümüzün sorumluluğunda Kur'an Kursumuzda, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz kurumlarında bulunan çocuklarımızla birlikte kaymakam arkadaşlarımız ve ilgili kurum müdürlerimizle beraber iftar açmanın huzurunu ve memnuniyetini yaşıyoruz. Birlikte dayanışmayı daha üst noktalara taşımak, toplumsal kültürümüzü daha farklı bir boyuta taşımak anlamında bu tür iftar organizasyonları oldukça önemli ve kıymetlidir. Bu Kur'an Kursu Eskişehir halkının gayretleriyle başlanan ve bitirilen çok güzel bir Kur'an Kursu olarak hizmet vermekte. Buranın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün sorumluluğunda devletin koruması altında olan çocuklarımızın yetiştirilmesi, onların hayata hazırlanması devletimizin sorumluluğu içerisinde yürütülen bir faaliyet. Çocuklarımızın en iyi şekilde hayata atılmaları bakımından onların bu noktalarda diğer çocuklarımızla da istişare içerisinde olmaları oldukça kıymetli. Ben bu organizasyonda emeği geçen geçenlere teşekkür ediyorum. Allah bayrama da erişmeyi bizleri nasip eylesin diyorum. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi sonrası açılan oruçların ardından Vali Hüseyin Aksoy, düzenlenen yarışmalarda başarılı olan öğrencilere hediyeler verdi. Çankaya Bölge Yatılı Hafızlık ve Kur'an Kursu'nda düzenlenen iftara Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel, İl Müftüsü Bekir Gerek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ve çok sayıda öğrenci katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Hüseyin Aksoy, Eskişehir, Çocuk, Dünya, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Dünya Yetimler Günü'nde çocuklarla iftar programında buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:32 CHP’de “para sayma“ soruşturmasında 2 belediye başkanı ifadeye çağrıldı CHP'de "para sayma" soruşturmasında 2 belediye başkanı ifadeye çağrıldı
10:47 İmamoğlu mu Kurum mu İşte 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması İmamoğlu mu Kurum mu? İşte 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması
10:04 Amerika’da bir köprü, konteyner gemisinin çarpmasıyla suya gömüldü, en az 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor Amerika'da bir köprü, konteyner gemisinin çarpmasıyla suya gömüldü, en az 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
09:40 İşkence görüntüleri ortalığı karıştırdı DEAŞ’tan Putin’e “Yeni bir katliama hazır ol“ mesajı İşkence görüntüleri ortalığı karıştırdı! DEAŞ'tan Putin'e "Yeni bir katliama hazır ol" mesajı
09:02 Yargıtay’da seçim bugün 5’nci tur oylamasıyla devam edecek Başkanlık için 3 isim yarışıyor Yargıtay'da seçim bugün 5'nci tur oylamasıyla devam edecek! Başkanlık için 3 isim yarışıyor
11:27 Teröristlerin işkence görüntülerini neden paylaştılar Rus yetkili 2 önemli gerekçe sıraladı Teröristlerin işkence görüntülerini neden paylaştılar? Rus yetkili 2 önemli gerekçe sıraladı
11:26 İstanbul’da skandal görüntüler Liseli gençler, mahalle arasında güpegündüz ilişkiye girdi İstanbul'da skandal görüntüler! Liseli gençler, mahalle arasında güpegündüz ilişkiye girdi
10:34 Vietnam’da bir adamın karnından 30 santimetre canlı yılan balığı çıkarıldı Vietnam'da bir adamın karnından 30 santimetre canlı yılan balığı çıkarıldı
10:06 Fatih Terim’in kızı Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı boşanıyor Fatih Terim'in kızı Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı boşanıyor
09:59 Belçika’da PKK destekçileri Ülkü Ocağı binasına molotoflarla saldırdı Belçika'da PKK destekçileri Ülkü Ocağı binasına molotoflarla saldırdı
09:49 Abdülkadir bitigen, Galatasaray’a verdiği penaltının yanlış olduğunu itiraf etti Abdülkadir bitigen, Galatasaray'a verdiği penaltının yanlış olduğunu itiraf etti
09:41 MHP’li milletvekilinden emeklilere ek iş önerisi MHP'li milletvekilinden emeklilere ek iş önerisi
08:05 Murat Ünalmış, evine bırakılan seçim torbasını çöpe attı Murat Ünalmış, evine bırakılan seçim torbasını çöpe attı
07:59 Karabük’te bir üniversite öğrencisi KYK yurdunun 3. katından atlayarak intihar etti Karabük'te bir üniversite öğrencisi KYK yurdunun 3. katından atlayarak intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 11:59:10. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Dünya Yetimler Günü'nde çocuklarla iftar programında buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement