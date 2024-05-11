Yerel

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Halk Günü Toplantısı düzenleyerek vatandaşların sorunlarını çözmek için talimatlar verdi.

Vali Aksoy Halk Günü Toplantısı düzenleyerek vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Aksoy, vatandaşlar ile tek tek görüşerek kendisine iletilen sorun ve şikayetleri dinleyerek, taleplerin çözümü için kurum, kuruluş müdürlerine talimatlar verdi. Vali Aksoy toplantıda yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız, yaşadıkları sorunları, istek ve talepleri düzenlenen bu toplantılar sayesinde dile getiriyor. Devlet olarak bizler de bu sorunları çözmek için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde titiz çalışmalar gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar ise istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmelerini sağlamak amacıyla Eskişehir Valiliği tarafından düzenlenen Halk Günü Toplantısı'nda farklı konulardaki sorunlarını, taleplerini ve önerilerini yüz yüze anlatma fırsatı bulmanın memnuniyetini yaşadıklarını belirtti. - ESKİŞEHİR