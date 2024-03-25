Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Seçim Güvenliği Toplantısı\'na katıldı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında video konferans sistemiyle gerçekleştirilen Seçim Güvenliği Toplantısı'na katılım sağladı.
Seçim Güvenliği Toplantısı video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi. Toplantı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında yapıldı. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un da katılım gösterdiği toplantıda 81 İl Valisi, Jandarma Komutanları ve Emniyet Müdürleri yer aldı. - ESKİŞEHİR
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Aydın'da 22 adayın yarıştığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde en çok konuşulan adaylar Özlem Çerçioğlu ve Mustafa Savaş oldu. SONAR Araştırma Şirketi'nin açıkladığı sonuçlara göre Çerçioğlu'nun oy oranı yüzde 50.9, Savaş'ın oy oranı ise yüzde 32.6 olarak belirlendi.
Zimbabve'de peygamberliğini ilan eden bir şarlatanın skandallarla dolu çiftliği ortaya çıktı. Çocuk istismarı suçlaması yöneltilen 56 yaşındaki Ishmael Chokurongerwa'nın özel mülküne yapılan operasyonda 251 çocuk kurtarılırken, özel mülkte hayatını kaybeden çocuklara ait olduğu tahmin edilen isimsiz mezarlar da bulundu.
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