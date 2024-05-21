Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü\'nün 177. Kuruluş Yılı münasebetiyle heyeti kabul etti

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 177. Kuruluş Yılı münasebetiyle Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdür Vekili Hasan Kadir ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Aksoy; "Tapu Kadastro Teşkilatının 177 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesi ile bu hizmeti çağın gereklerine uygun olarak ve bilişim teknolojilerini en iyi şekilde kullanarak vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine verimli bir şekilde hizmet sunmaktadır" dedi.

Kadastro 17. Bölge Müdür Vekili Hasan Kadir, kabulden dolayı Vali Hüseyin Aksoy'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR