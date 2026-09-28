Eskişehir Valisi, kaza geçiren Han 1 No'lu ambulans ekibi ve hastaya geçmiş olsun diledi - Son Dakika
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Eskişehir Valisi, kaza geçiren Han 1 No'lu ambulans ekibi ve hastaya geçmiş olsun diledi

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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Han ilçesinden hasta sevk ederken kaza geçiren Han 1 No'lu Ambulans ekibi ve araçtaki hasta için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Yaralı sağlık personeli ve hastanın sağlık durumlarının yakından takip edildiğini bildirdi.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Han ilçesinden hasta sevk ettiği sırada kaza geçiren ambulans ekibi ve araçta bulunan hasta için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehir İl Ambulans Servisi bünyesinde görev yapan Han 1 No'lu Ambulans ekibinin hasta nakli sırasında kaza geçirmesine ilişkin geçmiş olsun dileklerini iletti. Görev başındaki sağlık personeline ve kazada yaralanan vatandaşa acil şifalar dileyen Vali Yılmaz, yaralıların sağlık durumlarının yakından takip edildiğini belirtti.

"Ekiplerimizin durumlarını yakından takip ediyoruz"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Vali Erdinç Yılmaz, sağlık çalışanlarının fedakarlığına dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

"Eskişehir İl Ambulans Servisimize bağlı Han 1 No'lu Ambulans Ekibimizin kaza geçirdiğini üzüntüyle öğrendim. Görev başında, bir vatandaşımızın yardımına koşarken yaşanan bu kazada yaralanan personelimize ve hastamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendilerine acil şifalar diliyorum. Sağlık ekiplerimizin durumlarını yakından takip ediyoruz. Hayat kurtarmak için gece gündüz demeden, büyük bir özveriyle çalışan 112 Acil Sağlık Hizmetleri ailemizi ve tüm sağlık çalışanlarımızı Rabbim her türlü kaza ve beladan muhafaza eylesin."

Kaynak: İHA
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