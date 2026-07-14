Vali Yılmaz'dan 15 Temmuz'un 10. yılında birlik mesajı - Son Dakika
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Vali Yılmaz'dan 15 Temmuz'un 10. yılında birlik mesajı

14.07.2026 11:53
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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, milletin iradesine sahip çıkarak destan yazdığını vurguladı ve şehitlerle gazileri andı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü için, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi bağımsızlığına ve demokrasisine kasteden hain odağa karşı göğsünü siper ederek tarihi bir kahramanlık destanı yazdığını belirtti.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü vesilesiyle bir açıklama yayımladı. Mesajında milli birlik ve beraberlik vurgusu yapan Vali Yılmaz, Türk milletinin iradesini esir almaya çalışanların vatan sevgisi karşısında çaresiz kaldığını ifade etti.

"Aziz milletimizin iradesini esir almaya kalkıştı"

Vali Yılmaz, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Tarihimizin en karanlık ihanetlerinden birine karşı Türk milletinin yazdığı o destansı kahramanlığın 10. yıl dönümünü idrak ediyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesi, bağımsızlığımıza ve demokrasimize kasteden hain bir odak, aziz milletimizin iradesini esir almaya kalkıştı. Ancak unuttukları bir şey vardı: Bu toprağın evlatları, imanından aldığı güç ve vatan sevgisiyle, hiçbir gücün karşısında diz çökmez. O gece; kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla sokağa dökülen milletimiz, göğsünü namlulara siper ederek 'egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu' tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır."

"Tüm kahramanlarımzı saygıyla yad ediyorum"

Aradan geçen on yıla rağmen milletin kararlılığının sürdüğünü belirten Yılmaz, "Aradan geçen 10 yıla rağmen, o geceki kararlılığımız ve milli şuurumuz, ilk günkü tazeliğini korumaktadır. 15 Temmuz, sadece bir direnişin değil, aynı zamanda bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne, kardeşlik hukukuna ve geleceğine sahip çıkma kararlılığımızın simgesidir. Bu vesileyle, 15 Temmuz gecesi devletimizin bekası için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize sağlıklı ve hayırlı bir ömür diliyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan tüm kahramanlarimizi saygıyla yad ediyorum. Milli birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müz kutlu olsun" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Yılmaz'dan 15 Temmuz'un 10. yılında birlik mesajı - Son Dakika

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