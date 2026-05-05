Eskişehir Valisi'nden Basın Özgürlüğü Mesajı

Eskişehir Valiliği 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla resmi sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz mesajında, "Demokrasinin en temel sütunlarından biri olan, çok sesliliğin ve özgür düşüncenin güvencesi basınımız, toplumun aynasıdır. Haber alma hürriyetinin korunması, şeffaf bir yönetim anlayışının sürdürülmesi adına gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan tüm basın mensuplarımızın Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutluyorum. Kamuoyunun aydınlatılması yolunda ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışını benimseyen tüm medya çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR