Eskişehir Valisi ve Heyeti, Dolu Zararı Gören Bölgeleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Eskişehir Valisi ve Heyeti, Dolu Zararı Gören Bölgeleri Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi ve Heyeti, Dolu Zararı Gören Bölgeleri Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve beraberindeki heyet, dün meydana gelen şiddetli dolu yağışının etkisiyle zarar gören bölgelere ziyarette bulundu. Vali Aksoy, geçici tarım işçileri ve çiftçileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca, Sivrihisar ilçesine bağlı Gerenli köyünü ve mahalleleri de ziyaret eden Vali Aksoy, çalışmaların devam ettiğini belirtti.

24.05.2024 16:00
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve beraberindeki heyet, dün şiddetli dolu yağışının etkili olması sonucunda zarara uğrayan bölgelere ziyarette bulunarak son durumlar hakkında bilgi aldı.

Vali Aksoy, Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Vali Yardımcısı Okan Leblebicier ile kamu kurum müdürleriyle birlikte sağanak yağış ve doludan etkilenen Çifteler ilçesinde bulunan geçici tarım işçileri ile ürünleri zarar gören çiftçileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Bölgedeki son durum hakkında ilgililerden bilgi alan Eskişehir Valisi, selden etkilenen vatandaşları dinleyerek devletin tüm kurumlarıyla bölgede olduğunu ve gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti. Doludan etkilenen Sivrihisar ilçesine bağlı Gerenli köyünü ve mahalleri de ziyaret eden Vali Hüseyin Aksoy, muhtarlar ve bölge sakinleriyle görüşerek çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Valisi ve Heyeti, Dolu Zararı Gören Bölgeleri Ziyaret Etti - Son Dakika

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