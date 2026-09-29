Eskişehir Valisi Yılmaz, Halk Günü\'nde sorunlara çözüm için talimat verdi

Eskişehir Valisi Yılmaz, Halk Günü'nde sorunlara çözüm için talimat verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Halk Günü'nde vatandaşlarla tek tek görüşerek talep ve sorunlarını dinledi. Yılmaz, kendisine iletilen şikayetleri değerlendirerek çözüm için ilgili kurum ve kuruluş yetkililerine talimat verdi.
Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, düzenlediği Halk Günü Toplantısı kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek talep, öneri ve sorunlarını dinledi.
Vatandaşlarla tek tek görüşen Vali Dr. Erdinç Yılmaz, kendisine iletilen sorun, şikayet ve talepleri titizlikle değerlendirdi. Vali Yılmaz, gereken konuların çözümü için ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerine talimatlar verdi. Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların taleplerinin en kısa sürede karşılanması için gerekli çalışmaların yürütülmesi amaçlandı.
Kaynak: İHA
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