Eskişehir yerel haberleri | Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Kırmızıtoprak'ta Kadınlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Eskişehir yerel haberleri | Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Kırmızıtoprak'ta Kadınlarla Bir Araya Geldi

26.08.2022 13:01
Eskişehir yerel haberleri | Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Kırmızıtoprak'ta Kadınlarla Bir Araya Geldi

Eskişehir haberi: Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, hemşehrileri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Kırmızıtoprak Mahallesi’nde bir ev ziyareti gerçekleştiren Başkan Kurt, Nigün Yaşuk ve komşularının misafiri oldu. Yaşuk ve komşularının talep ve dileklerini dinleyen Başkan Kurt, sorularına cevap verdi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, hemşehrileri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Kırmızıtoprak Mahallesi'nde bir ev ziyareti gerçekleştiren Başkan Kurt, Nigün Yaşuk ve komşularının misafiri oldu. Yaşuk ve komşularının talep ve dileklerini dinleyen Başkan Kurt, sorularına cevap verdi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, hemşehrileri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Mahalleleri gezen, vatandaş buluşmaları ve ev ziyaretleri gerçekleştiren Kurt, hemşehrilerinin talep ve isteklerini dinliyor, notlar alarak ilgili müdürlüklere yönlendiriyor.

Kurt, son olarak Kırmızıtoprak Mahallesi'nde oturan Nilgün Yaşuk'un konuğu oldu. Yaşuk ve komşuları ile bir araya gelen Kurt, onların talep ve dileklerini dinleyerek, notlar aldı. Ziyarette güncel siyaset ve ekonomik krizin etkileri de konuşuldu. Seneye yapılacak olan genel seçimlerin Türkiye için kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Kurt, "Türkiye'nin yönetilememe sorunu var. 20 yıldır ülke nasıl yönetilemiyorsa, ekonomi de öyle yönetilemiyor. Artık, bu iktidarın değişmesi gerekiyor" dedi. Başkan Kurt, Yaşuk ve komşularına konuk severliği için teşekkür etti. Ekonomik krizin kadınlar üzerindeki etkilerini anlatan Nilgün Yaşuk ve komşuları, ziyareti için Başkan Kurt'a teşekkür etti.

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Kaynak: ANKA

Kazım Kurt, Odunpazarı, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir yerel haberleri | Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Kırmızıtoprak'ta Kadınlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir yerel haberleri | Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Kırmızıtoprak'ta Kadınlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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