Eskişehirli sınıf öğretmeni yılın 'İlham Veren Öğretmeni' seçildi
Ebru Kapaklıkaya, öğrenmeyi oyunlaştırarak ve öğrenciyi öğrenme sürecinde aktive ederek meslektaşlarına ilham verdiği için ödüle layık görüldü
Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu sınıf öğretmeni Ebru Kapaklıkaya:
" Türkiye'yi temsilen böyle bir organizasyonun içerisinde bulunmak, ödülü almak gerçekten çok kıymetli"
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Şehit Yalçın Baykuş İlkokulunda sınıf öğretmenliği yapan Ebru Kapaklıkaya, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen The Global Education Awards Dubai (Küresel Eğitim Ödülleri Dubai) başvurularının değerlendirilmesi sonucunda 2023-2024 Yılının İlham Veren Öğretmeni seçildi.
Ebru Kapaklıkaya, Dubai'de gerçekleşen Küresel Eğitim Ödülleri'nde dünya çapında Yılın İlham Veren Öğretmeni ödülüne layık görüldü. İlkokul öğrencilerinin eğitiminde; farklı teknikler, eğlenceli aktiviteler ve çeşitli materyaller kullanarak, eğitimde fark oluşturan Ebru Kapaklıkaya, öğrenmeyi oyunlaştırarak ve öğrenciyi öğrenme sürecinde aktive ederek meslektaşlarına ilham verdiği için ödüle layık görüldü.
"Türkiye'yi temsilen böyle bir organizasyonun içerisinde bulunmak, ödülü almak gerçekten çok kıymetli"
Sınıf öğretmeni Ebru Kapaklıkaya, "Küresel eğitim ödülleri kapsamında Dubai'de düzenlenen bir trendi bu yıl dördüncüsü düzenleniyor. Burada yılın ilham veren öğretmeni seçildim. Binlerce başvurunun arasından böyle özel bir ödüle layık görülmek benim için çok kıymetli. Sınıf içerisinde yaptığım materyal destekli çalışmalar, farklı materyaller, yine öğrencilerim için ve özel günler için bestelediğim şarkılar. Bunların başka öğretmenlere de ulaşması ilham olması sebebiyle yılın ilham veren öğretmeni seçildim. Türkiye'yi temsilen Eskişehir'i temsilen böyle bir organizasyonun içerisinde bulunmak, o havayı solumak ve ödülü almak gerçekten çok kıymetli ve Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu olarak çok birlikte çalışan ve öğretmen arkadaşlarımızdan da okul idaremiz den de destek gören bir ekibiz. Böyle bir ekibe, böyle bir okula ödül getirmek çok ayrı bir onur oldu. Öğretmen arkadaşlarım sağ olsunlar çok desteklediler. Bu konuda beni daha önceden olduğu gibi hala birlikte çalışmaya ve beraber üretmeye devam ediyoruz. Bireysel olarak benim aldığım bir ödüldü ama tüm okulun sahiplendiği bir ödül oldu. O yüzden tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Okul idaremizin bizi bu konuda desteklemesi de çok kıymetli motivasyonumuzu arttırıyor yine il genelinde değerli müdürlerimiz den de gerekli desteği gördük. Bunun için de onlara ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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