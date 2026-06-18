Eskişehirspor 61 Yaşında! - Son Dakika
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Eskişehirspor 61 Yaşında!

18.06.2026 10:29
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Vali Yılmaz, Eskişehirspor'un kuruluş yıl dönümünde kutlama mesajı yayımladı, önemine vurgu yaptı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehir spor'un 61. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Yarım asrı aşan şanlı tarihiyle, Türk futboluna kattığı 'Anadolu Efsanesi' ruhuyla ve tribünlerde yazılan destanlarla kalbimizin en güzel köşesinde yer alan Eskişehirspor'umuz tam 61 yaşında" dedi.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, şehrin en önemli markaLarından biri olan, Eskişehirspor'un kuruluş yıl dönümününü kutladı. Vali Yılmaz, kulübün Türk futbolundaki tarihi önemine ve taraftarının eşsiz bağlılığına vurgu yaptı.

"Bu şanlı arma sadece bir spor kulübü değil"

Eskişehirspor'un şehir için taşıdığı anlamı aktaran Vali Yılmaz, "Yarım asrı aşan şanlı tarihiyle, Türk futboluna kattığı 'Anadolu Efsanesi' ruhuyla ve tribünlerde yazılan destanlarla kalbimizin en güzel köşesinde yer alan Eskişehirspor'umuz tam 61 yaşında! Bu şanlı arma bizim için sadece bir spor kulübü değil; sevincimiz, hüznümüz, omuz omuza verişimiz ve Eskişehir'imizin hiç sönmeyen ateşidir" şeklinde konuştu.

"Büyük taraftarımız her şeyin en güzelini hak ediyor"

Takımın renklerine ve taraftarın coşkusuna değinen Yılmaz, "Siyahın asaletine, kırmızının ateşine tutkun olan; tribünlerde yankılanan o muhteşem coşkuyla, 'Es Es Es, Ki Ki Ki, Eski Eski Es!' sesleriyle bu şehre ruh katan büyük taraftarımızın heyecanını yürekten paylaşıyorum. Bir şehrin bir takıma nasıl karşılıksız sevdalandığını tüm Türkiye'ye gösteren bu büyük taraftar her şeyin en güzelini hak ediyor" dedi.

"İyi ki varsın Anadolu Yıldızı"

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, kulübe emek verenleri ve taraftarları selamlayarak mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Eskişehirspor'umuzun 61. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor; efsane formayı terleten sporcularimizi, kulübümüze emek veren yöneticilerimizi ve iyi günde kötü günde takımını asla yalnız bırakmayan o fedakar, vefakar taraftarımızı sevgiyle selamlıyorum. Daha nice şanlı yıllara, o özlediğimiz coşkulu şampiyonluklara! İyi ki doğdun, iyi ki varsın Anadolu Yıldızı." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehirspor 61 Yaşında! - Son Dakika

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