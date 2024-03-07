Eskişehirspor'un efsane futbolcuları belediye başkanlarıyla buluştu

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Eskişehir spor'un efsane futbolcuları ile belediye başkanlarını buluşturan davette konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, " Eskişehirspor'un tarihine geçmiş, efsane futbolcuların Ayşe Ünlüce'ye sahip çıkması beni gururlandırıyor. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

1965'te kurulan Anadolu Yıldızı Eskişehirspor'un efsane futbolcularıile Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, iş insanı Hulusi Zaim Buyan'ın ev sahipliğinde bir araya geldi.

Buluşmada Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce'nin, "Ayşe Başkan" tezahüratları ve alkışlar eşliğinde salona gelmesi sonrası bir konuşma yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "25 yıl Eskişehir'de hep birlikte çok güzel işlere imza attık. Ben artık bayrağı bir Cumhuriyet kadını ve hukukçu Ayşe Ünlüce'ye devrediyorum. Sizlerin de ona olan bu desteğiniz ve sahip çıkmanız beni gururlandırıyor. Eskişehir'in kent kimliğini koruyacak, şehrimizi en güzel şekilde temsil edecek olan Ayşe Ünlüce ile bu güzellikler aynen devam edecek. Türk futboluna adını altın harflerle yazdırmış olan siz efsane futbolcularımıza da şehrimiz adına bir teşekkürü borç biliyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce de gösterilen nezakete ve verilen desteğe teşekkür ederek, "Hep birlikte şehrimizi korumaya, geliştirmeye ve geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Eskişehirspor'a gelecek dönemde de imkanlarımız ölçüsünde destek olmayı sürdüreceğiz. Bu anlamlı buluşmada aranızda olmaktan onur ve gurur duydum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından efsane futbolcular adına Hüdai Doğu, İsmail Arca ve Vahap Özbayer, daveti gerçekleştiren Hulusi Zaim Buyan'a teşekkür ederek çiçek verdi. Ayrıca Başkanlar Büyükerşen, Kurt ve Ataç ile Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce'ye, Eskişehirspor ve Eskişehir'deki tüm spor branşlarına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Davet, söylenen Eskişehirspor marşları ve yapılan sohbetlerle tamamlandı.