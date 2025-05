ESMEK Kadınlar Dans Topluluğu Yıl Sonu Gösterisi İle İzleyicileri Büyüledi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) kursiyerlerinden oluşan ESMEK Kadınlar Dans Topluluğu, yaptıkları yıl sonu gösterisi ile izleyicileri büyüledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin "Her Ev Bir Atölye" sloganıyla başlayan ve 2001 yılından bu yana 300 binden fazla kursiyere, 350'den fazla branşta eğitim veren ESMEK, her yaştan bireyin hayatına dokunmaya devam ediyor. Düzenlenen kurslar ile kendilerini her alanda geliştiren ESMEK kursiyerleri düzenledikleri etkinliklerle de farkındalık kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda farklı meslek gruplarından bir araya gelerek ESMEK kursiyerlerince oluşturulan "ESMEK Kadınlar Dans Topluluğu" yıl sonu dans gösterisi ile büyük beğeni topladı. Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda (Opera) düzenlenen gösteriye Eskişehirliler büyük ilgi gösterdi. ESMEK Kadınlar Dans Topluluğu, yıl boyunca hazırladıkları koreografileri muhteşem bir dans gösterisi ile izleyicilere sundu. Sahne performansları ile büyük beğeni kazanan topluluk üyeleri gösteri, sonunda dakikalarca

alkışlandı. - ESKİŞEHİR