ESMEK Kadınlar Dans Topluluğu Yıl Sonu Gösterisi İle İzleyicileri Büyüledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

ESMEK Kadınlar Dans Topluluğu Yıl Sonu Gösterisi İle İzleyicileri Büyüledi

ESMEK Kadınlar Dans Topluluğu Yıl Sonu Gösterisi İle İzleyicileri Büyüledi
28.05.2025 13:42  Güncelleme: 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ESMEK kursiyerlerinden oluşan Kadınlar Dans Topluluğu, yıl sonu gösterisinde muhteşem performanslar sergileyerek izleyicilerden büyük alkış aldı. Gösteri, Sanat ve Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilirken, Eskişehirlilerin ilgisi arttı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) kursiyerlerinden oluşan ESMEK Kadınlar Dans Topluluğu, yaptıkları yıl sonu gösterisi ile izleyicileri büyüledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin "Her Ev Bir Atölye" sloganıyla başlayan ve 2001 yılından bu yana 300 binden fazla kursiyere, 350'den fazla branşta eğitim veren ESMEK, her yaştan bireyin hayatına dokunmaya devam ediyor. Düzenlenen kurslar ile kendilerini her alanda geliştiren ESMEK kursiyerleri düzenledikleri etkinliklerle de farkındalık kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda farklı meslek gruplarından bir araya gelerek ESMEK kursiyerlerince oluşturulan "ESMEK Kadınlar Dans Topluluğu" yıl sonu dans gösterisi ile büyük beğeni topladı. Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda (Opera) düzenlenen gösteriye Eskişehirliler büyük ilgi gösterdi. ESMEK Kadınlar Dans Topluluğu, yıl boyunca hazırladıkları koreografileri muhteşem bir dans gösterisi ile izleyicilere sundu. Sahne performansları ile büyük beğeni kazanan topluluk üyeleri gösteri, sonunda dakikalarca

alkışlandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, Sanat, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel ESMEK Kadınlar Dans Topluluğu Yıl Sonu Gösterisi İle İzleyicileri Büyüledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esad rejiminin işkencecisi Fahad A, Almanya’da gözaltına alındı Esad rejiminin işkencecisi Fahad A, Almanya'da gözaltına alındı
Rusya’dan gözdağı gibi tatbikat Baltık Denizi’nde sular ısınıyor Rusya'dan gözdağı gibi tatbikat! Baltık Denizi'nde sular ısınıyor
Samsunspor yönetiminden öğrenci taraftarlarına müjdeli haber Samsunspor yönetiminden öğrenci taraftarlarına müjdeli haber
Trump Media, Bitcoin hazinesi oluşturmak için 2,5 milyar dolar toplayacak Trump Media, Bitcoin hazinesi oluşturmak için 2,5 milyar dolar toplayacak
Yatırımcılar Papara’dan paralarını alabilecek mi MB’den açıklama var Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var
ABD’den korona aşısıyla ilgili çarpıcı karar: Sağlıklı çocuklara ve hamilelere önerilmeyecek ABD'den korona aşısıyla ilgili çarpıcı karar: Sağlıklı çocuklara ve hamilelere önerilmeyecek
Rusya: Ukrayna’ya sağlanan silahlarda menzil kısıtlamasının kalkması barış süreciyle uyumsuz Rusya: Ukrayna'ya sağlanan silahlarda menzil kısıtlamasının kalkması barış süreciyle uyumsuz
Berberde tıraş oluyordu, ağabeyi ensesinden vurarak öldürdü Berberde tıraş oluyordu, ağabeyi ensesinden vurarak öldürdü
Galatasaray’ın yıldızı 3 yıl sonra milli takıma çağrıldı Galatasaray'ın yıldızı 3 yıl sonra milli takıma çağrıldı
Eşini ütüyle öldüren adamdan skandal savunma Eşini ütüyle öldüren adamdan skandal savunma
Melih Mahmutoğlu’ndan üstü açık otobüste Galatasaray’a gönderme Melih Mahmutoğlu'ndan üstü açık otobüste Galatasaray'a gönderme

14:19
Okul kantininde Kuran’a büyük saygısızlık Veliler ayağa kalktı
Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı
14:10
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor IBAN’la para gönderme tarih oluyor
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor! IBAN'la para gönderme tarih oluyor
13:38
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı’na bomba yağdırdı
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı'na bomba yağdırdı
12:29
İtirafçı olan İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz’ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
22:13
Volkan Demirel Fenerbahçe’ye zarar veren ismi açıkladı
Volkan Demirel Fenerbahçe'ye zarar veren ismi açıkladı
22:00
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
21:44
Shakhtar Donetsk, Arda Turan’ı resmen açıkladı
Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ı resmen açıkladı
21:40
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman’ı isteyen dünya devini açıkladı
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
21:29
Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor
Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor
21:19
Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi
Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi
20:28
İsrail gasp edilen Filistin topraklarında 22 yeni yerleşim birimi kuracak
İsrail gasp edilen Filistin topraklarında 22 yeni yerleşim birimi kuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 15:32:16. #7.13#
SON DAKİKA: ESMEK Kadınlar Dans Topluluğu Yıl Sonu Gösterisi İle İzleyicileri Büyüledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.