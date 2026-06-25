ESMİAD'dan Esnaf Ziyareti - Son Dakika
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ESMİAD'dan Esnaf Ziyareti

ESMİAD\'dan Esnaf Ziyareti
25.06.2026 17:40
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ESMİAD, esnafın ekonomik beklentilerini görüşmek için Eskişehir Esnaf Odası'nı ziyaret etti.

Eskişehir Müteşebbis İş İnsanları Derneği (ESMİAD) Yönetim Kurulu, Başkan Oğuz Sinlenmez öncülüğünde, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adnan Karaman'ı makamında ziyaret etti.

ESMİAD Yönetim Kurulu üyelerinin tam kadro katılımıyla gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde; Eskişehir'in ekonomik geleceği, esnaf ve iş dünyasının ortak beklentileri, şehir ekonomisinin güçlendirilmesine yönelik projeler ile kurumlar arasında geliştirilebilecek iş birlikleri üzerine kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

Ziyarette konuşan ESMİAD Başkanı Oğuz Sinlenmez, Eskişehir'in kalkınmasının ancak ortak akıl ve güçlü kurumlar arası dayanışmayla mümkün olacağını belirterek, "Şehrimizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak her çalışmanın içinde olmaya devam edeceğiz. Esnafımız, iş dünyamız ve tüm kurumlarımızla aynı hedef doğrultusunda hareket etmek Eskişehir'in geleceği adına büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Görüşmede, ESMİAD ile Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak projeler geliştirilmesi ve şehir ekonomisine katkı sağlayacak çalışmalar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda ESMİAD Başkanı Oğuz Sinlenmez, nazik ev sahipliği ve samimi misafirperverliklerinden dolayı Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adnan Karaman'a teşekkür ederek, gerçekleştirilen görüşmenin Eskişehir adına hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni etti.

ESMİAD, şehrin ortak menfaatleri doğrultusunda kamu kurumları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasıyla istişare kültürünü güçlendirmeye ve Eskişehir'e değer katacak çalışmalara katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ESMİAD'dan Esnaf Ziyareti - Son Dakika

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