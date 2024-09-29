Esnaf İlhami Erdoğan Hayatını Kaybetti

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Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi göre Erzurum Bakkallar, Bayiler ve Manavlar Odası Başkanı Samet Erdoğan ile Muammer Erdoğan'nın babası İlhami Erdoğan hayatını kaybetti.

Erzurum'un sevilen köklü esnaflarından İlhami Erdoğan'ın (67) Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazına Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, Lokantacılar Odası Başkanı Zeki Pınar, Şoförler Odası Başkanı Yücel Karakaya, Otel ve Kahveciler Odası Başkanı Seyfettin Saka, Erdoğan'ın ailesi, yakınları, eş ve dostları katıldı. İlhami Erdoğan'ın cenazesi Abdurrahman Gazi Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ERZURUM