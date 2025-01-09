Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Esnaf Odası Başkanı Niyazi Coşkun, düzenlediği ziyaretlerle esnaflarla bir araya geliyor.
Başkan Coşkun esnafla tek tek görüşerek onların sıkıntılarını dinleyip çözümü için çalışmalar yapacaklarını söyledi. Esnafların taleplerini de tek tek not alan Coşkun, "Problemlerin yerinde tespit ederek çözüm noktasında yoğun çaba sarf ediyoruz. Gerek kaymakamımız gerekse belediye başkanımızla birlikte olumsuzlukların çözümü noktasında ortak hareket ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN
Son Dakika › Yerel › Esnaf Odası Başkanı Niyazi Coşkun, Gölbaşı'nda Esnaflarla Buluşuyor - Son Dakika
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