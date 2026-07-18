Esnaf Odası Başkanlarından Kaymakama Ziyaret

Sivrihisar'da faaliyet gösteren esnaf odası başkanları, Sivrihisar Kaymakamı Yunus Emre Temel'i makamında ziyaret ederek, ilçedeki esnafların durumuna ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Sivrihisar Bakkallar Odası Başkanı Süleyman Yanal, Terziler Odası Başkanı Ahmet Çınar ile Sivrihisar Demirciler Bakırcılar ve Arabacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Ardıç, Kaymakam Yunus Emre Temel'i makamında ziyaret etti. Oldukça sıcak ve samimi bir atmosferde geçen ziyarette, ilçedeki esnafın genel durumu, yerel ekonomik gelişmeler ve odaların yürüttüğü çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Esnaf odası başkanları, Kaymakam Temel'e ilçeye ve esnafa sağladığı desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti. Ziyaretin sonunda, günün anısına Sivrihisar Kaymakamı Yunus Emre Temel'e Türk bayrağı motifli anlamlı bir plaket takdim edildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Temel, esnaf odası başkanlarına teşekkür etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR