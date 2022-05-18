Esnaf Odası'nda devir teslim yapıldı; Künkçü görevine başladı - Son Dakika
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Esnaf Odası'nda devir teslim yapıldı; Künkçü görevine başladı

18.05.2022 18:27
Esnaf Odası'nda devir teslim yapıldı; Künkçü görevine başladı

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (AYESOB) başkan olarak seçilen Muhammed Ali Künkcü, düzenlenen devir teslim töreni ile görevini Selahittin Çetindoğan'dan teslim aldı.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (AYESOB) başkan olarak seçilen Muhammed Ali Künkcü, düzenlenen devir teslim töreni ile görevini Selahittin Çetindoğan'dan teslim aldı.

Aydın'da 1965 yılından bu yana faaliyette bulunan ve 82 esnaf odasının bağlı olduğu Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (AYESOB) geçtiğimiz hafta sonu genel kurul heyecanı yaşandı. Birliktelik vurgusu yapılan genel kurulun ardından birliğin yeni başkanı seçilen Muhammed Ali Künkçü ise yönetim kurulu üyeleriyle birlikte mazbatasını aldı. Daha sonra Künkcü, AYESOB binasına gelerek, görevini eski başkan Selahittin Çetindoğan'dan devraldı. Eski başkan Selahittin Çetindoğan, yeni başkan Künkcü'yü makam odasının kapısında çiçekle karşıladı. Başkan Künkcü ise eski başkan Çetindoğan'a çiçek vererek hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Düzenlenen devir teslim töreninin ardından başkanlık koltuğundaki ilk mesajı veren Künkçü, herkesi esnaflardan alışveriş yapmaya davet ederek "Aydınımızın insanlarını esnaftan alışveriş yapmaya davet ediyoruz. Esnaf, hayat, ekonomi, ülkemizin barometresi demek. Marketlerden değil esnaftan alışveriş yapalım. Esnaftan alışveriş yapalım herkes mutlu olsun. Aydınlıları esnaftan alışverişe davet ediyorum" dedi.

Konuşmasının devamında gazetecilerin sorularını da yanıt veren Başkan Künkcü, herkesin başkanı olacağını ifade ederek görev süresince seçim öncesi verdiği vaatleri yerine getireceğini belirtti. - AYDIN

Esnaf Odası'nda devir teslim yapıldı; Künkçü görevine başladı
Esnaf Odası'nda devir teslim yapıldı; Künkçü görevine başladı
Esnaf Odası'nda devir teslim yapıldı; Künkçü görevine başladı
Esnaf Odası'nda devir teslim yapıldı; Künkçü görevine başladı
Esnaf Odası'nda devir teslim yapıldı; Künkçü görevine başladı
Esnaf Odası'nda devir teslim yapıldı; Künkçü görevine başladı
Esnaf Odası'nda devir teslim yapıldı; Künkçü görevine başladı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esnaf Odası'nda devir teslim yapıldı; Künkçü görevine başladı - Son Dakika


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