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Esnaf Odasından 3 mahalleye yeni durak - Son Dakika

Esnaf Odasından 3 mahalleye yeni durak

24.12.2021 11:39
Esnaf Odasından 3 mahalleye yeni durak

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, vatandaşlardan gelen talep üzerine Alaşehir Şoförler ve Otomobilciler, Otobüsçüler, Kamyoncular, Kamyonetçiler, Minibüsçüler Esnaf Odası 3 yeni yolcu bekleme durağı yaptı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, vatandaşlardan gelen talep üzerine Alaşehir Şoförler ve Otomobilciler, Otobüsçüler, Kamyoncular, Kamyonetçiler, Minibüsçüler Esnaf Odası 3 yeni yolcu bekleme durağı yaptı. Alaşehir-Kiraz Karayolu Uluderbent Mahallesi güzergahında bulunan Galericiler Sitesi, Hacıaliler Mahallesi ve Girelli Mahallelerine yapılan 3 yeni durağın 9 bin TL'ye mal olduğu öğrenildi.

Alaşehir Şoförler ve Otomobilciler, Otobüsçüler, Kamyoncular, Kamyonetçiler, Minibüsçüler Esnaf Odası başkanı Şevki Ağırbaş, "Üyelerimiz tarafından, Alaşehir-Kiraz Karayolu üzeri Uluderbent Mahallesi güzergahında bulunan Galericiler Sitesi, Hacıaliler ve Girelli Mahallelerinde yolcu bekleme durağı bulunmadığı talebi geldi. Biz de bu talebi değerlendirerek, 3 noktaya 3 adet yolcu bekleme durağı yaptık. Bundan böyle, yağmurlu, soğuk ve sıcak günlerde araç bekleyen vatandaşlarımız durakta rahat bir şekilde araç bekleyebilecekler. Yaklaşık 9 bin TL'ye mal olan duraklarımız, vatandaşlarımıza ve üyelerimize hayırlı olsun." dedi. - MANİSA

Esnaf Odasından 3 mahalleye yeni durak
Esnaf Odasından 3 mahalleye yeni durak
Esnaf Odasından 3 mahalleye yeni durak
Esnaf Odasından 3 mahalleye yeni durak

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Türk Lirası, Esnaf Odası, Alaşehir, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Esnaf Odasından 3 mahalleye yeni durak - Son Dakika


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