Esnaf Selami Metin 60 Yıl Sonra Veda Etti

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaklaşık 60 yıldır esnaflık yapan ve "En çok da dükkanın önünde oturmayı özleyeceğim" diyen 82 yaşındaki Selami Metin, hüzünle geldiği Esnaf Odasında kaydını sildirip esnaflığını sonlandırdı.

Çemişgezek ilçesinde babasının esnaflığını vefatından sonra devralan Metin, işini yarım asrı aşkın bir süredir başarıyla ileriye taşıdı Beyaz eşya, mutfak eşyası, giyim ve manifatura satışı yapan Metin, artık eskisi gibi çalışamadığı için esnaflığı bırakma kararı aldı. Metin, "Ben Çemişgezek ilçemizde 60 yıldır esnaflık yapıyorum. Bugünden itibaren artık esnaflığa veda ediyorum. Bugün Esnaf Odası Başkanlığını ziyaret ederek, esnaflığımın sonlandırılması için işlemlerimi gerçekleştirdim. Bazen toptan ürün için İstanbul'a, Gaziantep'e gidiyorduk. Şimdi Türkiye çapında büyük işyerleri açıldı. Millet şimdi alışverişini bilgisayar üzerinden yapıyor. Mesleğe veda ederken, Çemişgezek'teki tüm esnaf dostlarıma teşekkür ediyorum. Ben esnaf arkadaşlarımdan çok razıyım. Ben de o dükkanın kapısında oturmak gibi bir alışkanlığım vardı hüzünlüyüm" dedi. - TUNCELİ