Esnaf Uyarıyor: Kendi Tamir Girişimleri Cihazları Bozuyor - Son Dakika
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Yerel

Esnaf Uyarıyor: Kendi Tamir Girişimleri Cihazları Bozuyor

Esnaf Uyarıyor: Kendi Tamir Girişimleri Cihazları Bozuyor

İsmail Demirkapı, internetten etkilenenlerin tamir denemelerinin hüsranla sonuçlandığını söyledi.

21.03.2025 12:30
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Eskişehirli esnaf İsmail Demirkapı, insanların teknolojik cihazlarını tamir etmeye çalışırken daha da bozduklarını belirterek "İnternetteki tamir videolarından etkilenen kullanıcıların kendi işlerini yapmaya çalışmaları genellikle hüsranla sonuçlanıyor" dedi.

Eskişehir'de 1996'dan beri teknoloji sektöründe faaliyet gösterdiklerini anlatan İsmail Demirkapı, bilgisayar tamiri, servis ve network hizmetleri sunuyor. Bilgisayar sektörünün doğuşundan bu yana bu işle uğraştığını belirten Demirkapı, Eskişehir ve çevre illere teknolojiyle ilgili her türlü desteği sağladıklarını ifade etti. Yılların tecrübesiyle hizmet verdiklerini vurgulayan Demirkapı, son dönemde internetteki tamir videolarından etkilenen kullanıcıların kendi işlerini yapmaya çalıştığını, ancak bu durumun genellikle hüsranla sonuçlandığını dile getirdi.

"Kendi tamirini yapanlar cihazlara zarar veriyor"

İsmail Demirkapı, son yıllarda sosyal medya platformlarından etkilenen kullanıcıların kendi tamir işlerini yapmaya çalıştığını belirterek, "Kendi termal macun, termal pedini, ondan sonra bakımlarını, petek aralı temizliklerini, klavye temizliğini yapalım derken, ciddi anlamda cihazlara çok zararlar veriyorlar. Bu tür açılmış cihazları almamaya çalışıyoruz" dedi.

"Mühendisler bile bizden destek alıyor"

Sadece normal vatandaşın değil, mühendislerin bile kendilerinden destek aldığını belirten esnaf İsmail Demirkapı; "Bilgisayar yazılım mühendisleri, sistem mühendisleri, elektronik mühendislerinin öğrencileri, akademisyen öğretmenleri dahil, meslek lisesi öğretmenleri dahil bizi tercih ediyorlar" diye konuştu.

"İşlerimiz azalmıyor, bereketle devam ediyor"

İnsanların kendi tamir girişimlerinin işlerini etkileyip etkilemediği sorusuna ise esnaf Demirkapı, "Kesinlikle biz bu konuda rızkımız azalacakmış, işlerimize başlayacakmış öyle bir niyette değiliz. Bize zaten Allah'ın verdiği bir rızk tecelli edecek, bir rızkımız gelecek. Ama biz bunu iyi niyet olarak, şahsım adına ve çalışanlarımız adına biz bunu yıllarca şu şekilde yaptık. İnsanlara yol gösterdik, izah ettik, anlattık. İnanın boğazlarımız gerçekten bu konuda çok çok çok yoruldu. Ama biz bu niyetteyiz. Niyetimiz halistir ki zaten bereket versin, tekerimiz fazlasıyla dönüyor" yanıtını verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Bilgisayar, Teknoloji, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esnaf Uyarıyor: Kendi Tamir Girişimleri Cihazları Bozuyor - Son Dakika

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