Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yeni yönetiminden Vali Epcim'e ziyaret - Son Dakika
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Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yeni yönetiminden Vali Epcim'e ziyaret

07.06.2022 06:47
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yeni yönetiminden Vali Epcim'e ziyaret

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mevlütoğlulları, esnaf odaları seçimleri sonucu görevi devralan oda başkanlarıyla Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mevlütoğlulları, esnaf odaları seçimleri sonucu görevi devralan oda başkanlarıyla Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ziyarette ESOB Başkan Vekili İbrahim Pekmezci ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Yıldırım, İlhami Karaaslan ve Genel Sekreter Şahin Polat yer aldı.

Oda seçimlerinin güzel bir atmosferde geçirildiğini ifade eden Vali Epcim, Başkan Mevlütoğulları ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

Yeni yönetime Allah'tan görevlerinde hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip etmesini dileyen Vali Epcim, "Çok demokratik ve güzel seçimler yapıldı. Her hangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Her şeyden önce huzur ortamı gerekli. Çalışma ortamı huzurlu olmalı ki faydalı sonuçlar elde edilebilsin. Esnafımızın sorunlarının çözümü noktasında bizlere düşen bir şey olursa bu noktada da memnuniyetle çalışmak isteriz." diye konuştu.

Başkan Mevlütoğulları ise Vali Epcim'e teşekkürlerini bildirerek çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Yönetim kurulu üyelerinin alanında tecrübeli isimlerden oluştuğuna değinen Mevlütoğulları, el birliğiyle esnaflar için çalışacaklarına vurgu yaptı.

Ziyaret gündeme ilişkin yapılan değerlendirmelerle sona erdi. Ziyarette ayrıca Vali Epcim'e heyet tarafından çiçek takdim edildi. - BAYBURT

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yeni yönetiminden Vali Epcim'e ziyaret
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yeni yönetiminden Vali Epcim'e ziyaret

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Kaynak: İHA

Ali Yıldırım, Cüneyt Epcim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yeni yönetiminden Vali Epcim'e ziyaret - Son Dakika

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