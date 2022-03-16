Esnaf ve Sanatkârlar Odası'ndan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret - Son Dakika
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Esnaf ve Sanatkârlar Odası'ndan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

16.03.2022 17:15
Esnaf ve Sanatkârlar Odası'ndan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Kayacık ve yönetim kurulu üyeleri Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Kayacık ve yönetim kurulu üyeleri Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurul toplantısının ardından tekrar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına seçilen İbrahim Kayacık ve yeni yönetim kurulu üyeleri Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu, Başkan İbrahim Kayacık ve yeni yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. Sıcak ve samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunuldu. - BİLECİK

Esnaf ve Sanatkârlar Odası'ndan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

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Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar, Bozüyük, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Esnaf ve Sanatkârlar Odası'ndan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esnaf ve Sanatkârlar Odası'ndan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret - Son Dakika
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