Esnafın çifte standart iddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Esnafın çifte standart iddiası

Eskişehir'de trafiğe kapalı olan sokakta esnafın masa ve sandalyeleri kaldırtılınca yerleri motosiklet ve otomobiller için park yeri oldu. Esnaf bu duruma tepki göstererek yetkilerden çözüm istedi.

22.04.2024 20:25  Güncelleme: 20:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esnafın çifte standart iddiası

Sokakta esnafın masa ve sandalyeleri kaldırtılınca yerleri motosiklet ve otomobiller için park yeri oldu

Esnaf, trafiğe kapalı yolda kurye ve otomobillere çözüm istiyor

İşletme sahibi Ahmet Yıldız;

"Bir haftadır masalarımızı kaldırtıyorlar"

"Yol alışveriş merkezinden paket almak isteyen kuryelerin park yeri oluyor"

Esnaf Nurullah Aydemir;

"Kuryelerden dışarıya masa sandalye koyamıyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de trafiğe kapalı olan sokakta esnafın masa ve sandalyeleri kaldırtılınca yerleri motosiklet ve otomobiller için park yeri oldu. Esnaf bu duruma tepki göstererek yetkilerden çözüm istedi.

Tepebaşı ilçesinde bulunan Hoşnudiye Mahallesi Bayramyeri Sokaktaki esnaf sorunlarını dile getirerek yetkilerden çözüm istedi. Esnaf, Cengiz Topel ile İsmet İnönü Caddesi arasında tüm sokaklardaki işletmelerin önünde masa ve sandalye olduğunu, ancak Bayramyeri sokakta ise emniyet ve belediye tarafından masa ve sandalye koymalarının engellendiğini söyledi. İşletmeciler, trafiğe kapalı olan sokakta esnafın masa ve sandalyeleri kaldırtılınca, yerine motosiklet ve otomobillerin park yeri haline geldiğini ve bundan dolayı gelen müşterilerin rahatsız olduğunu kendileri için de müşteri kaybına yol açtığını dile getirdi. Esnaf diğer sokaklarda böyle bir sorun olmadığını sadece bu sokakta denetim yapıldığını söyledi ve çifte standart gösterildiğini iddia ederek tepki gösterdi.

"Bir haftadır masalarımızı kaldırtıyor"

Bayramyeri sokakta uzun yıllardır işletmeci olan Ahmet Yıldız, son günlerde işletmesinin bulunduğu sokağa sürekli belediye ve emniyet tarafından denetlendiğini ve dışarıya koyduğu masa ve sandalyelerinin kaldırtıldığını söyledi. Yıldız, masalarını kaldırdıktan sonra yolun kurye ve otomobillerin park yeri haline geldiğini söyleyerek "Bir haftadır özellikle emniyet buraya gelerek masalarımızı kaldırtıyor. Biz masaları kaldırınca bu kez alışveriş merkezinden paket almak isteyen kuryelerin park yeri oluyor. ve dolayısıyla hem içeriye toz giriyor, hem de müşteri motor seslerinden rahatsız oluyor. Biz buna bir türlü çözüm bulamıyoruz. Özellikle bu sokak neden bu denli denetleniyor. Cengiz Topel'den Doktorlar Caddesine çıkan bütün sokaklarda elimizde fotoğraflarda var, her sokakta masa sandalye varken biz neden bu istisnayı göremiyoruz. Sonuçta biz buraya yüklü miktarda kira ödüyoruz "dedi.

"İlk defa böyle bir problemle karşı karşıyayım"

Aynı sokakta başka bir esnaf olan Nurullah Aydemir ise, yıllarca bu sokakta esnaflık yaptığını ve daha önce böyle bir sorunla karşılaşmadığını söyledi. Esnaf Aydemir, araçlar ve motorlar çift sıra park ettiklerinden dolayı müşteri kaybı yaşadıklarını söyleyerek "20 yıldır bu sokakta esnaflık yapmaktayım. İlk defa böyle bir problemle karşı karşıyayım. Kuryelerden dışarıya masa sandalye atamıyoruz. Belediye laf söylüyor, polis laf söylüyor böyle problemimiz var. Buraya masa atmamamız bizim için büyük müşteri kaybımız var. İnsanlar sokağa girmiyor motorlardan, kuryelerden ve araçlardan dolayı. Bu sokak trafiğe kapalı olduğu halde araçlardan eksik olmuyor. Araçlar ve motorlar çift sıra park ediyor, bu da bizim iş kaybımıza müşteri kaybımıza neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Eskişehir, Trafik, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esnafın çifte standart iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:15 Steinmeier önce İlber Ortaylı’yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı Steinmeier önce İlber Ortaylı'yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı
19:13 İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi’nin detayları İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi'nin detayları
19:01 Canlı anlatım Karşılaşmada gol yağmuru var Canlı anlatım! Karşılaşmada gol yağmuru var
18:56 Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu
17:38 İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
21:14 Örümcek ağlarını aldı Fenerbahçe’nin yıldızı Fred’den efsane gol Örümcek ağlarını aldı! Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den efsane gol
19:51 Dev balığı yakalayınca sevinçten deliye döndüler: Kocaman, bu canavar Dev balığı yakalayınca sevinçten deliye döndüler: Kocaman, bu canavar
19:31 Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti
17:37 Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz’daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz'daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor
17:23 Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi
17:11 Galibiyet sevincini abarttı İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı Galibiyet sevincini abarttı! İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı
16:51 Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti
16:47 Ankara’da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı Ankara'da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı
16:27 Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 21:48:44. #1.11#
SON DAKİKA: Esnafın çifte standart iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement