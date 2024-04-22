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Esnafın çifte standart iddiası

Sokakta esnafın masa ve sandalyeleri kaldırtılınca yerleri motosiklet ve otomobiller için park yeri oldu

Esnaf, trafiğe kapalı yolda kurye ve otomobillere çözüm istiyor

İşletme sahibi Ahmet Yıldız;

"Bir haftadır masalarımızı kaldırtıyorlar"

"Yol alışveriş merkezinden paket almak isteyen kuryelerin park yeri oluyor"

Esnaf Nurullah Aydemir;

"Kuryelerden dışarıya masa sandalye koyamıyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de trafiğe kapalı olan sokakta esnafın masa ve sandalyeleri kaldırtılınca yerleri motosiklet ve otomobiller için park yeri oldu. Esnaf bu duruma tepki göstererek yetkilerden çözüm istedi.

Tepebaşı ilçesinde bulunan Hoşnudiye Mahallesi Bayramyeri Sokaktaki esnaf sorunlarını dile getirerek yetkilerden çözüm istedi. Esnaf, Cengiz Topel ile İsmet İnönü Caddesi arasında tüm sokaklardaki işletmelerin önünde masa ve sandalye olduğunu, ancak Bayramyeri sokakta ise emniyet ve belediye tarafından masa ve sandalye koymalarının engellendiğini söyledi. İşletmeciler, trafiğe kapalı olan sokakta esnafın masa ve sandalyeleri kaldırtılınca, yerine motosiklet ve otomobillerin park yeri haline geldiğini ve bundan dolayı gelen müşterilerin rahatsız olduğunu kendileri için de müşteri kaybına yol açtığını dile getirdi. Esnaf diğer sokaklarda böyle bir sorun olmadığını sadece bu sokakta denetim yapıldığını söyledi ve çifte standart gösterildiğini iddia ederek tepki gösterdi.

"Bir haftadır masalarımızı kaldırtıyor"

Bayramyeri sokakta uzun yıllardır işletmeci olan Ahmet Yıldız, son günlerde işletmesinin bulunduğu sokağa sürekli belediye ve emniyet tarafından denetlendiğini ve dışarıya koyduğu masa ve sandalyelerinin kaldırtıldığını söyledi. Yıldız, masalarını kaldırdıktan sonra yolun kurye ve otomobillerin park yeri haline geldiğini söyleyerek "Bir haftadır özellikle emniyet buraya gelerek masalarımızı kaldırtıyor. Biz masaları kaldırınca bu kez alışveriş merkezinden paket almak isteyen kuryelerin park yeri oluyor. ve dolayısıyla hem içeriye toz giriyor, hem de müşteri motor seslerinden rahatsız oluyor. Biz buna bir türlü çözüm bulamıyoruz. Özellikle bu sokak neden bu denli denetleniyor. Cengiz Topel'den Doktorlar Caddesine çıkan bütün sokaklarda elimizde fotoğraflarda var, her sokakta masa sandalye varken biz neden bu istisnayı göremiyoruz. Sonuçta biz buraya yüklü miktarda kira ödüyoruz "dedi.

"İlk defa böyle bir problemle karşı karşıyayım"

Aynı sokakta başka bir esnaf olan Nurullah Aydemir ise, yıllarca bu sokakta esnaflık yaptığını ve daha önce böyle bir sorunla karşılaşmadığını söyledi. Esnaf Aydemir, araçlar ve motorlar çift sıra park ettiklerinden dolayı müşteri kaybı yaşadıklarını söyleyerek "20 yıldır bu sokakta esnaflık yapmaktayım. İlk defa böyle bir problemle karşı karşıyayım. Kuryelerden dışarıya masa sandalye atamıyoruz. Belediye laf söylüyor, polis laf söylüyor böyle problemimiz var. Buraya masa atmamamız bizim için büyük müşteri kaybımız var. İnsanlar sokağa girmiyor motorlardan, kuryelerden ve araçlardan dolayı. Bu sokak trafiğe kapalı olduğu halde araçlardan eksik olmuyor. Araçlar ve motorlar çift sıra park ediyor, bu da bizim iş kaybımıza müşteri kaybımıza neden oluyor" ifadelerini kullandı.