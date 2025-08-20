Esnafın Yanında: Yıldırım Pazar Ziyareti

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Hürriyet Mahallesinde yer alan kapalı pazar alanı gezerek, esnafının sorunları dinledi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ile birlikte Bilecik halk pazarını ziyaret etti. Pazardaki esnafla bir araya gelen Yıldırım, hem alışveriş yaptı hem de vatandaşlarla sohbet etti. Pazar tezgahlarının bereketine ve esnafın güler yüzüne ortak olduklarını ifade eden Yıldırım, "Tezgah başındaki kardeşlerimizle sohbet ettik, dertlerini dinledik. Bir kez daha gördük ki esnafımız sadece ticaret yapmıyor, aynı zamanda şehrimizin kalbi gibi herkese dokunuyor. AK Parti olarak her zaman esnafın yanındayız. Sorunları birlikte çözmeye devam edeceğiz, Allah hepsine bol kazanç, hayırlı işler versin" dedi. - BİLECİK