Esnaflar asırlık arefe duasında buluştu - Son Dakika
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Esnaflar asırlık arefe duasında buluştu

01.05.2022 18:30

Esnaflar asırlık arefe duasında buluştu Çorum'da ahilik kültüründen gelen geleneksel "Arefe Duası" geleneği, esnaf ve sanatkarlarca asırlardır yaşatılmaya devam ediliyor.

Esnaflar asırlık arefe duasında buluştu

ÇORUM - Çorum'da ahilik kültüründen gelen geleneksel "Arefe Duası" geleneği, esnaf ve sanatkarlarca asırlardır yaşatılmaya devam ediliyor.

Toplumun farklı kesimlerinin yanı sıra siyasi partilerin temsilcilerinin de bir araya geldiği arefe duasında eller esnafın hayırlı, bereketli ve bol kazançlı yıl geçirmesi, ülkede de birlik ve beraberlik ruhunun pekişmesi için semaya kalkıyor. Osmanlı dönemindeki ahilik gelenekleri arasında yer alan arefe duası için Çorum'daki çeşitli meslek gruplarından esnaf, Ramazan ve Kurban bayramları arefesinde araya geliyor. Bu geleneğin yaşatılması için her Arife günü Oto Tamirciler Odası, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası, Çilingirciler ve Sobacılar Odası ile Dikici ve Kunduracılar Odası tarafından program düzenleniyor.

Birlik ve beraberliğin pekişmesi açısından önemli görülen bu gelenek bu yıl da gerçekleştirildi. İkindi namazı sonrası Dikiciler ve Kunduracılar Odası tarafından düzenlenen arefe duasına Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Müftü Muharrem Biçer, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Şoförler Odası Başkanı Tahsin Şahin, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program Müftü Muharrem Biçer'in yaptığı duanın ardından sona erdi.

Esnaflar asırlık arefe duasında buluştu
Esnaflar asırlık arefe duasında buluştu
Esnaflar asırlık arefe duasında buluştu
Esnaflar asırlık arefe duasında buluştu

YORUMLAR
500
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Müftü, Çorum, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Esnaflar asırlık arefe duasında buluştu - Son Dakika


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