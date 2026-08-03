Esnaflık ve Sabır: Elvan Dönmez'in Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esnaflık ve Sabır: Elvan Dönmez'in Mesajı

Esnaflık ve Sabır: Elvan Dönmez\'in Mesajı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Simitçi Elvan Dönmez, esnaflığın zorluklarını ve sabrın önemini vurguladı.

Eskişehir'de yaklaşık 10 yıldır simitçilik yapan ve esnaflığın zor yönlerini anlatan Elvan Dönmez, "Herkes esnaf olur, ama bunu sürdüremez. Sürdürülebilmesi zor bir iştir. Esnafın olmazsa olmaz özelliği, sabırdır" dedi.

Esnaf, hem mahalle kültürünün hem de yerel ekonominin temel taşını oluşturuyor. Birçok iş gibi esnaflığında kendince zor yönleri bulunurken, Hamamyolu Caddesi üzerinde simit arabası bulunan Elvan Dönmez, konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Herkesin esnaf olabileceğini ama bunu sürdüremeyeceğini vurgulayan Dönmez, bazı müşterilerin kendilerine zor anlar yaşattığını anlattı.

"Haddini aşan tavırlar bizi zor durumlara sokabiliyor maalesef" ifadelerini kullandı

Elvan Dönmez, "Esnaflık zor zaaanattır. Bazı insanlar içlerinde taşıdıkları egolarını, bize yansıtabiliyor maalesef. Kendi evinde yaşadığı bir sorun vardır, gelir onu bize yansıtır. Biz de esnaf olarak karşıdaki vatandaşı memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Biz esnafız, ekmeğimizi kazanma çabasındayız. Vatandaşın bu tür tavırlarını da hoş görmeye çalışıyoruz. Yine de bazen onların göstermiş olduğu saygısızlıklar, haddini aşan tavırlar bizi zor durumlara sokabiliyor maalesef" ifadelerini kullandı.

"Esnafın olmazsa olmaz özelliği, sabırdır"

Sürekli esnaflık yapmak isteyen birisinin sabırlı olması gerektiğini vurgulayan Dönmez, "Herkes esnaf olur ama sürdüremez. Sürdürülebilmesi zor bir iştir. Esnafın olmazsa olmaz özelliği, sabırdır. Bir mukabil güler yüzü, dürüstlüğü olmazsa olmaz. Okul okumak istemeyenlerin en güzel ekmeğini kazanabileceği ve hayatını sürdürebileceği alanın yine esnaflık olduğunu düşünüyorum" diye belirtti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esnaflık ve Sabır: Elvan Dönmez'in Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan emsal karar Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi Yargıtay'dan emsal karar! Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi
Bakan Şimşek duyurdu Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor Bakan Şimşek duyurdu! Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor
Karadeniz yangın yeri İHA’nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı Karadeniz yangın yeri! İHA'nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı
Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp
44 orman yangını mercek altında 6 şüpheli tutuklandı 44 orman yangını mercek altında! 6 şüpheli tutuklandı
Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy’deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme

11:19
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök’ten ilk açıklama
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'ten ilk açıklama
11:10
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
11:06
Ne yapıyorsun Uğurcan Hazırlık maçı da olsa affetmediler
Ne yapıyorsun Uğurcan? Hazırlık maçı da olsa affetmediler
11:01
Bitcoin yatırımcıları için kritik hafta: Gözler bu beş veride olacak
Bitcoin yatırımcıları için kritik hafta: Gözler bu beş veride olacak
10:11
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
10:02
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 11:43:01. #7.13#
SON DAKİKA: Esnaflık ve Sabır: Elvan Dönmez'in Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.