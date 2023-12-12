ESO ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrenci kulüpleriyle ortak proje üretme toplantısı gerçekleştirdi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. ESO, Eskişehir Osmangazi Üniversitenin öğrenci kulüpleri ile bir araya gelerek ortak proje üretme ve değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

ESO Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantı; ESO Genel Sekreteri Volkan Günaydın ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin 25 farklı öğrenci kulübünün temsilcilerinin katılımlarıyla yapıldı. Toplantının açılışında Eskişehir Sanayi Odası'nın faaliyetleri ve Eskişehir sanayisinin güncel durumu hakkında Genel Sekreter Günaydın tarafından bilgilendirme sunumları yapıldı. Eskişehir'in kent ve sanayi kültürünün gelişimine katkı sunacak çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı istişare toplantısında, öğrenci kulüplerinde görev alan gençlerin önerileri değerlendirildi. Ortak yürütülebilecek çalışmaların hayata geçirilmesi planlandı. - ESKİŞEHİR