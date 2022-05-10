ESOB Başkanı Limon güven tazeledi - Son Dakika
Üye Girişi

ESOB Başkanı Limon güven tazeledi

10.05.2022 16:38
ESOB Başkanı Limon güven tazeledi

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) 2022 yılı olağan genel kurulunda, yapılan seçimlerde tek aday olan mevcut Başkan Bedir Limon yeniden seçilerek güven tazeledi.

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) 2022 yılı olağan genel kurulunda, yapılan seçimlerde tek aday olan mevcut Başkan Bedir Limon yeniden seçilerek güven tazeledi.

Erzincan'da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) 2022 yılı olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Divan başkanlığını Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı ve Konfederasyon Temsilcisi Hıdır Belice'nin yaptığı genel kurula, oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yönetim ve denetim kurulunun ibrası yapılarak seçime geçildi. Gerçekleştirilen seçime tek aday olarak giren Bedir Limon, 3. dönem Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) başkanı oldu.

Genel kurula hitaben konuşma yapan Bedir Limon, "Genel kurulumuza il ve ilçelerde üyelerimizin katılımıyla yapıldı. Bu dönem yine adaysız bir şekilde bizi desteklediler. Bizlere gelip burada destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Görevimizi yerine getirdiğimiz için arkadaşlarımıza da teşekkür ederek bu seçiminde esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ESOB Başkanı Bedir Limon'un listesinde ise şu isimler yer aldı;

Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri: Namık Polater, Oral Sarıoğlu, Muhammet İhsan Yeşilbaş, Erkan Telçeken.

Denetim Kurulu Asıl Üyeler: Erdoğan Geyik, Mehmet Albayrak, Burak Kılıç, Disiplin kurulu asıl üyeler: Coşkun Yılmaz, Süleyman Cem Çağlık, Hasan Çorlu - ERZİNCAN

ESOB Başkanı Limon güven tazeledi
ESOB Başkanı Limon güven tazeledi
ESOB Başkanı Limon güven tazeledi

YORUMLAR
500
Başkan Aksun gazetecilerle bir araya geldi Başkan Aksun gazetecilerle bir araya geldi Başkan Orhan Yılmaz güven tazeledi Başkan Orhan Yılmaz güven tazeledi

Esnaf ve Sanatkarlar, İstiklal Marşı, Erzincan, Tunceli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ESOB Başkanı Limon güven tazeledi - Son Dakika


Son Dakika
16:20 Gezi davasında 8 sanığın tutukluluklarına yapılan itiraz reddedildi
16:16 Çin'de bir kadın ve köpeği bir ay boyunca 1 metrekarelik telefon kulübesinde karantinada kaldı!
16:15 Oyun oynarken başına mermi isabet etmişti! 10 yaşındaki çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı
16:09 Benzine 78 kuruş zam geldi! İstanbul'da litre fiyatı 21,13 liraya ulaştı
16:03 TFF'nin Trabzonspor kararına Fenerbahçe'den sert açıklama
12:44 Asgari ücretli son zamlarla 354 simit kaybetti: 1417 simit alabilecekken şimdi 1063'e düştü
15:59 Dün tutuklanan Furkan Vakfı Başkanı Kuytul, Patnos Cezaevi'ne sevk edildi! Avukatı: Bu sevk değil sürgün
15:58 Bekçilerin kimlik sorduğu mahalle sakinleri arasında arbede çıktı: İki kişiye 1600'er lira para cezası kesildi
15:53 Sosyal medyada gündem oldu! Kısmeti açılsın diye arkadaşının nişan kurdelesini yedi
15:53 Polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıda bombaları getirmekle suçlanan Suriyeli: Bu olay benim üzerime yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 16:46:34. #1.12#
SON DAKİKA: ESOB Başkanı Limon güven tazeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement