ESOGÜ\'de Otizm Farkındalık Panayırı düzenlendi

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü tarafından Otizm Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Otizm Farkındalık Panayırı"; ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emine Gümüşsoy ve Prof. Dr. Hakan Demiral ile Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Yamak'ın da katılımları ile Eğitim Fakültesi fuaye alanında gerçekleştirildi.

ESOGÜ akademik ve idari personeli ile öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği yardım kampanyasında personel ve öğrencilerin el emeği ile ürettiği hediyelik eşyalar ve yiyecekler satışa sunuldu. Otizm farkındalık yardım kampanyası elde edilen tüm gelirin deprem bölgesindeki özel ihtiyaç sahibi öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılacak olması da yardım kampanyası katılan katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı. ESOGÜ'deki Otizm Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında dün de Otizm Farkındalık Yürüyüşü gerçekleştirilmişti. - ESKİŞEHİR