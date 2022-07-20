ESOGÜ Hastanesi Başhekimliği'nde bayrağıNI Prof. Dr. Nurettin Erben devraldı - Son Dakika
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ESOGÜ Hastanesi Başhekimliği'nde bayrağıNI Prof. Dr. Nurettin Erben devraldı

20.07.2022 16:28
ESOGÜ Hastanesi Başhekimliği'nde bayrağıNI Prof. Dr. Nurettin Erben devraldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine, Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Erben atandı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine, Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Erben atandı.

Eskişehir ve bölge halkına yıllardır sağlık hizmeti sunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine, pandemi döneminde uzmanlık alanı itibariyle yoğun çalışmaları ile tanınan Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Erben atandı.

Sağlık sisteminin büyük yoğunluk yaşadığı pandemi döneminde Hastane Başhekimliği görevini yürüten ve kendi isteği ile görevinden ayrılan Prof. Dr. Tufan Öge'den başhekimlik görevini devralan Prof. Dr. Nurettin Erben, pandemi döneminde atandığı ESOGÜ Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanlığı ve ESOGÜ COVID-19 Koordinasyon Komisyonu Üyeliği görevlerini de yürütüyordu. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ESOGÜ Hastanesi Başhekimliği'nde bayrağıNI Prof. Dr. Nurettin Erben devraldı - Son Dakika

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