ESOGÜ Hastanesi organ bağışı haftasında stant kurdu, 2017'den beri nakil yapıyor - Son Dakika
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ESOGÜ Hastanesi organ bağışı haftasında stant kurdu, 2017'den beri nakil yapıyor

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ESOGÜ Hastanesi organ bağışı haftasında stant kurdu, 2017\'den beri nakil yapıyor
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ESOGÜ Hastanesi'nde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında organ bağışı için bilgilendirme standı kuruldu. Stantta hastalara ve yakınlarına broşür dağıtılıp başvuru sürecinde yardım edilirken, hastanede 2017'den bu yana karaciğer ve böbrek nakli yapıldığı belirtildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla, ESOGÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Transplantasyon Ünitesi tarafından organ bağışı konusunda farkındalık oluşturma amaçlı bilgilendirme standı kuruldu.

?Stantta, hastalar ve hasta yakınlarının organ bağışına ilişkin soruları yanıtlanarak bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve bağışta bulunmak isteyen vatandaşlara başvuru sürecinde yardımcı olundu.

?Etkinlik açıklamasında, ESOGÜ Hastanesi'nde 2017 yılından bu yana karaciğer ve böbrek nakillerinin gerçekleştirildiği belirtilerek, nakil sonrası taburcu edilen hastaların düzenli kontrollerle takip edildiği ifade edildi. Organ bağışının nakil bekleyen hastalar için taşıdığı hayati öneme dikkat çekilirken, toplumsal farkındalığın ve bağışların artırılması gerektiği vurgulandı ve vatandaşlar organ bağışı hakkında bilgi almaya davet edildi.

?ESOGÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Transplantasyon Ünitesi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe; Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Selim Angın, Hastane Başmüdürü Ayşe Kırcı, Halkla İlişkiler Sorumlusu Esin Gökalp ve organ nakli koordinatörleri Tarık Uca ile Elif Hiçyılmaz katıldı.

Kaynak: İHA
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