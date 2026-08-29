ESOGÜ Rektörü\'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Devletimiz ilelebet payidar olsun" dedi.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy'un 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, "30 Ağustos 1922 tarihinde gerçekleşen Başkomutan Meydan Muharebesi sonunda düşman ordusunun büyük kısmı dört taraftan sarılarak yok edilmiş veya esir edilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Zafertepe'den bizzat sevk ve idare ettiği savaş sonunda 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!' emri verilmiştir. Bu emirle harekete geçen Türk ordusu işgale tamamen son vermiş ve bağımsızlığını kazanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle, 'Hiç şüphe etmemelidir ki yeni Türk devletinin, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri burada atıldı. Ebedi hayatı burada taçlandırıldı. Bu sahada akan Türk kanları, bu semada uçuşan şehit ruhları, devlet ve Cumhuriyetimizin ebedi muhafızlarıdır.' 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Devletimiz ilelebet payidar olsun" ifadeleri yer aldı.