ESOGÜ Rektörü'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ESOGÜ Rektörü'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

ESOGÜ Rektörü\'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Başkomutan Meydan Muharebesi'nin önemini vurgulayarak, 'Devletimiz ilelebet payidar olsun' dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Devletimiz ilelebet payidar olsun" dedi.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy'un 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, "30 Ağustos 1922 tarihinde gerçekleşen Başkomutan Meydan Muharebesi sonunda düşman ordusunun büyük kısmı dört taraftan sarılarak yok edilmiş veya esir edilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Zafertepe'den bizzat sevk ve idare ettiği savaş sonunda 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!' emri verilmiştir. Bu emirle harekete geçen Türk ordusu işgale tamamen son vermiş ve bağımsızlığını kazanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle, 'Hiç şüphe etmemelidir ki yeni Türk devletinin, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri burada atıldı. Ebedi hayatı burada taçlandırıldı. Bu sahada akan Türk kanları, bu semada uçuşan şehit ruhları, devlet ve Cumhuriyetimizin ebedi muhafızlarıdır.' 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Devletimiz ilelebet payidar olsun" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ESOGÜ Rektörü'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziosmanpaşa’da katledilen kızın annesi konuştu Gaziosmanpaşa'da katledilen kızın annesi konuştu
Emine Erdoğan’dan duygulandıran Şule Yüksel Şenler mesajı Emine Erdoğan'dan duygulandıran Şule Yüksel Şenler mesajı
Bir il bu olayı konuşuyor 100 lira verdi, 8 milyon TL kazandı Bir il bu olayı konuşuyor! 100 lira verdi, 8 milyon TL kazandı
Erhan Çelik’ten Özlem Gültekin’in ölümüyle ilgili Gülben Ergen’i zora sokacak sözler Erhan Çelik'ten Özlem Gültekin’in ölümüyle ilgili Gülben Ergen'i zora sokacak sözler
İran’dan diplomasi mesajı geldi, Trump resti çekti: Ben istemiyorum İran’dan diplomasi mesajı geldi, Trump resti çekti: Ben istemiyorum
Otlatmak için araziye çıkardı 36’sını birden kaybetti Otlatmak için araziye çıkardı! 36’sını birden kaybetti

10:38
Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın transfer çalımı İlk temas kuruldu
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! İlk temas kuruldu
10:32
İdris Naim Şahin için hesap zamanı İfadesine başvurulacak
İdris Naim Şahin için hesap zamanı! İfadesine başvurulacak
10:17
18 yıllık hasret bitti, Aziz Yıldırım’ın gözleri doldu Akıllara Ali Koç geldi
18 yıllık hasret bitti, Aziz Yıldırım'ın gözleri doldu! Akıllara Ali Koç geldi
10:09
Türkiye’nin otomobil haritası İşte en yaşlı araçların olduğu ilimiz
Türkiye'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu ilimiz
09:45
Gülistan Doku soruşturmasında 5’inci dalga: 10 şüpheli gözaltında
Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 şüpheli gözaltında
09:18
Van’a akın eden İranlı turistler kendinden geçti
Van'a akın eden İranlı turistler kendinden geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 11:09:04. #7.13#
SON DAKİKA: ESOGÜ Rektörü'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement