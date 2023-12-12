ESOGÜ ve Türk Kızılayı işbirliğiyle Sevgi Butik açıldı

Öğrencilerin kıyafet ve bot ihtiyacını karşılayabileceği butik ESOGÜ'de açıldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile Türk Kızılay Eskişehir Şubesi girişimleriyle ihtiyacı olan öğrenicilerin kıyafet ve botları gizlilik esasıyla ücretsiz edinebileceği Sevgi Butik rektörlük binasında açıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Türk Kızılay Eskişehir Şubesi ortak girişimleriyle ESOGÜ Rektörlük binasında Sevgi Butik isimli bir bölüm açıldı. Butik üniversite yetkililerince belirlenen öğrencilere kıyafet ve bot yardımı yapacak. Sevgi Butik'te 2 personel, 5 gönüllü görevli olacak. Kıyafet yardımının randevu ile butikte kişi tek başınayken yapılırken, bilgiler üniversitede özel olarak saklanacak. Açılışa katılan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ve Türk Kızılay Eskişehir Şubesi Başkanı Egemen Temizsoy butiği gezerek incelemelerde bulundu. Rektör Çolak, yetkililerden yapılan yardımlar ve butik hakkında detaylı bilgi aldı.

"İhtiyacı olan öğrencilerimize kıyafetler vereceğiz"

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak Sevgi Butikle ilgili, "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olarak Eskişehir Kızılay İl Temsilciliği ile güzel bir proje yaptık. Sağ olsunlar onların teklifi ve öncülüğü ile bunu gerçekleştiriyoruz. Üniversitemizin içerisinde Sevgi Butik adında bir butik oluşturduk. Burada gördüğünüz gibi ayakkabısından üst giyimine kadar her çeşit kıyafet bulmak mümkün. Kızılay'ın katkılarıyla burada ihtiyacı olan öğrencilerimize kıyafetler vereceğiz. Tabii burada öğrencilerimiz belki buradan kıyafet almakta çekinebileceğini düşünerek, randevulu sistemle yani tek tek arayarak onları buraya çağıracağız. Çekmemeleri açısından ihtiyaçlarını temin etmelerini sağlayacağız. Bu manada Kızılay İl Temsilciliği ile böyle bir proje içerisinde yer almaktan gerçekten çok memnuniyet duyuyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyorum, inşallah öğrencilerimiz için faydalı olmasını diliyor ve istiyoruz" dedi.

"Yıllık 2 bin öğrenci faydalanabilecek"

Türk Kızılay Eskişehir Şubesi Başkanı Egemen Temizsoy ise butik hakkında şöyle konuştu:

"Sevgi Butik projemiz kapsamında ilk pilot denememiz olan projemizi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde açılışımızı gerçekleştiriyoruz bugün. Burada, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin derslerine daha fazla yoğunlaşabilmeleri için günlük hayatta karşılaşabilecekleri zorlukları en aza indirebilmek için çalışıyoruz. Dolayısıyla burada da kıyafet ihtiyaçlarını bir nebze olsun karşılayabilmek adına bu projeyi gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz buradan ücretsiz bir şekilde faydalanabilecekler. Biz, hangi öğrencilerin faydalanacağını Rektörlüğümüzün bize verdiği bilgiler çerçevesinde öğreneceğiz ve sadece rektörlük ile biz bileceğiz. Öğrenci arkadaşlarımız da buraya tek tek randevulu sistemle gelecekler. İçeride kendi ihtiyaçlarını alırken başka arkadaşlara onu görmeyecek ve başka arkadaşı da buraya gelmeyecek. Bu randevulu sistem ile onların incinmesi de önüne geçmeyi planladık. Umarız faydalı oluruz çünkü geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz, bilimin ışığında ders çalışmalarına daha fazla yoğunlaşmalarını isteriz. Bize bu fırsatı veren hem bağışçılara hem rektör hocamıza hem de üniversitemize çok teşekkür ederiz. Eskişehir Osmangazi Üniversitemize çok teşekkür ederiz, değerli hocalarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Burada yıllık 2 bin öğrenci faydalanabilecek. Şu an gördüğünüz gibi kış mevsimine uygun kıyafetler hazırladık, Bahara girerken de yazlık kıyafetler buraya gelecek."