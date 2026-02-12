ESP'ye Gözaltılar Protesto Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

ESP'ye Gözaltılar Protesto Edildi

12.02.2026 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fındıklı'da ESP'ye yönelik gözaltı ve tutuklamalar, 'Susmuyoruz' sloganlarıyla protesto edildi.

Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Ezilenlerin Sosyalist Partisi'ne (ESP) yönelik gözaltı ve tutuklamalar, Fındıklı Demokrasi Güçleri tarafından "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganlarıyla protesto edildi. Yapılan açıklamada, "ESP şahsında hedef alınan, işçi ve emekçilerin örgütlenme iradesidir. Adalet ve İçişleri Bakanlığı düzeyinde ortaya çıkan taraflı uygulamalar, yargının ve güvenlik aygıtının siyasal iktidarın çizgisine göre konumlandığını göstermektedir" dedi.

Fındıklı Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan Fındıklı Demokrasi Güçleri, yaptıkları basın açıklamasında ESP'ye yönelik gözaltı ve tutuklamaları prtesto etti. Açıklamada yaşanılanların siyasi tasfiye operasyonu olduğu belirtildi. Basın açıklamasını okuyan Mustafa Zorlucan şunları söyledi:

"Ezilenlerin Sosyalist Partisi'ne yönelik gözaltı ve tutuklamalar açık bir siyasi tasfiye operasyonudur. Demokratik siyaset hakkı, parti faaliyetleri ve muhalif düşünce sistematik bir biçimde suç sayılmaktadır. Yargı, iktidarın sopası haline getirilmektedir. ESP şahsında hedef alınan işçi ve emekçilerin örgütlenme iradesidir. Adalet ve İçişleri Bakanlığı düzeyinde ortaya çıkan taraflı uygulamalar, yargının ve güvenlik aygıtının siyasal iktidarın çizgisine göre konumlandığını göstermektedir."

"Muhalefet için hukuk askıya alınırken, iktidara yakın çevreler için dokunulmazlık zırhı işletilmektedir"

Hukuk devleti ilkesi aşınmış, soruşturma ve tutuklama pratiği bir cezalandırma yöntemine dönüştürülmüştür. Muhalefet için hukuk askıya alınırken, iktidara yakın çevreler için dokunulmazlık zırhı işletilmektedir. ESP'ye yönelik saldırılar yalnızca bir partiye değil, demokrasiye ve toplumsal muhalefete yöneliktir. Bu hukuk düzenini kabul etmiyoruz. Siyasal operasyonlar derhal durdurulmalıdır. Tutuklamalar son bulmalıdır. Yargı üzerindeki siyasal vesayet kaldırılmalıdır. Kamusal varlıkların özelleştirilmesine son verilmelidir. Demokratik siyaset suç değildir."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ESP'ye Gözaltılar Protesto Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler Meclis'te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler
Ünlü fenomen uçakta sigara yakıp kamerayı açtı Hemen kara listeye alındı Ünlü fenomen uçakta sigara yakıp kamerayı açtı! Hemen kara listeye alındı
AK Partili Tayyar’dan çok konuşulacak “başkanlık“ sistemi eleştirisi AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi
Trump, İsviçre’ye uyguladığı yüzde 39 vergi artışının sebebini açıkladı Trump, İsviçre'ye uyguladığı yüzde 39 vergi artışının sebebini açıkladı
Fenerbahçe’de Tedesco’nun geleceğiyle ilgili karar Fenerbahçe'de Tedesco'nun geleceğiyle ilgili karar
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak

16:48
Tedesco’dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu’na özel görev
Tedesco'dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na özel görev
15:54
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan’ı gözyaşlarıyla uğurladı
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı
15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
15:14
Brüksel’e giden Hacıosmanoğlu’nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
15:08
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 17:03:35. #7.11#
SON DAKİKA: ESP'ye Gözaltılar Protesto Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.