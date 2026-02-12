ESP'ye Gözaltılar Protesto Edildi

Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Ezilenlerin Sosyalist Partisi'ne (ESP) yönelik gözaltı ve tutuklamalar, Fındıklı Demokrasi Güçleri tarafından "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganlarıyla protesto edildi. Yapılan açıklamada, "ESP şahsında hedef alınan, işçi ve emekçilerin örgütlenme iradesidir. Adalet ve İçişleri Bakanlığı düzeyinde ortaya çıkan taraflı uygulamalar, yargının ve güvenlik aygıtının siyasal iktidarın çizgisine göre konumlandığını göstermektedir" dedi.

Fındıklı Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan Fındıklı Demokrasi Güçleri, yaptıkları basın açıklamasında ESP'ye yönelik gözaltı ve tutuklamaları prtesto etti. Açıklamada yaşanılanların siyasi tasfiye operasyonu olduğu belirtildi. Basın açıklamasını okuyan Mustafa Zorlucan şunları söyledi:

"Ezilenlerin Sosyalist Partisi'ne yönelik gözaltı ve tutuklamalar açık bir siyasi tasfiye operasyonudur. Demokratik siyaset hakkı, parti faaliyetleri ve muhalif düşünce sistematik bir biçimde suç sayılmaktadır. Yargı, iktidarın sopası haline getirilmektedir. ESP şahsında hedef alınan işçi ve emekçilerin örgütlenme iradesidir. Adalet ve İçişleri Bakanlığı düzeyinde ortaya çıkan taraflı uygulamalar, yargının ve güvenlik aygıtının siyasal iktidarın çizgisine göre konumlandığını göstermektedir."

"Muhalefet için hukuk askıya alınırken, iktidara yakın çevreler için dokunulmazlık zırhı işletilmektedir"

Hukuk devleti ilkesi aşınmış, soruşturma ve tutuklama pratiği bir cezalandırma yöntemine dönüştürülmüştür. Muhalefet için hukuk askıya alınırken, iktidara yakın çevreler için dokunulmazlık zırhı işletilmektedir. ESP'ye yönelik saldırılar yalnızca bir partiye değil, demokrasiye ve toplumsal muhalefete yöneliktir. Bu hukuk düzenini kabul etmiyoruz. Siyasal operasyonlar derhal durdurulmalıdır. Tutuklamalar son bulmalıdır. Yargı üzerindeki siyasal vesayet kaldırılmalıdır. Kamusal varlıkların özelleştirilmesine son verilmelidir. Demokratik siyaset suç değildir."