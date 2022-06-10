ESTP'den "tekme" olayı ile ilgili açıklama yapıldı - Son Dakika
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ESTP'den "tekme" olayı ile ilgili açıklama yapıldı

10.06.2022 23:14
ESTP'den "tekme" olayı ile ilgili açıklama yapıldı

Bir okulda Kur'an-ı Kerim'in tekmelenmesiyle ilgili olarak kısa adı ESTP olan Erzurum Sivil Toplum Platformundan da bir açıklama geldi.

Bir okulda Kur'an-ı Kerim'in tekmelenmesiyle ilgili olarak kısa adı ESTP olan Erzurum Sivil Toplum Platformundan da bir açıklama geldi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada; yaşanan olayın bütün bir ülke insanları tarafından sadece yapanı eleştirerek veya sosyal linçe tabi tutularak değerlendirilmesinin yanlış olduğuna vurgu yapıldı.

Erzurum'da faaliyet yürüten elliden fazla derneğin üye olduğu Erzurum Sivil Toplum Platformu; aldıkları eğitimden, aileye kadar birçok konuda hatalarımızın gençleri bu hale getirdiği belirtildi. Suçlu aramak yerine eğitimden, aileye kadar yetişkinlerin kendilerinin ne hata yaptıklarını düşünmeye davet edildi.

Yapılan açıklama şöyle; "Atılan o tekme; örnek olamadığımız bizlere bir hatırlatmadır; sınav sorularından, test çözmekten başını kaldıramayan çocuklarımıza kendilerini çözecekleri imkanı veremeyen; üniversiteyi kazanmanın değil insanı kazanmanın önemli olduğunu anlatmayan bizlere uyarıdır. O tekme ile aslında hep ihmal ettiğimiz inanç sistemimizin gençlerimiz arasında ne kadar yer bulduğunu göstermiştir. Ailelerin, okulların, sosyal alanların nasıl sahipsiz bırakıldığını, iflah olmaz bir şekilde geleceğimizi hiçe saydığımızı hatırlattı o tekme.

Lisede okuyan bir öğrenciyi en ağır hakaretlerle, dışlayarak, hiçe sayarak varılacak bir yer yoktur. Biz bunu bir milat kabul edip; siyasetçisinden, ana-babalara kadar herkesin ellerini başının arasına alıp düşünmesi gerekiyor. Aksi takdirde, bu ve benzeri olabilecek olayları ne satılan kitapların çokluğu, ne televizyonlarda ki içi boş programlar, ne de hali hazırdaki müfredat bu ve benzeri olayları önleyemeyecektir. Yapılan hareketi elbette kabul edilemez buluyoruz. Bütün Müslümanlar sarsılmış ve rencide olmuştur. ESTP olarak kendimizden başlayarak nerede hata yaptık ve yapıyoruz diyerek herkesi yeniden bir diriliş çağrısına davet ediyoruz." - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ESTP'den 'tekme' olayı ile ilgili açıklama yapıldı - Son Dakika

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