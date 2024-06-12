ESTÜ, Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde üç Turuncu Bayrak Ödülü kazandı - Son Dakika
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Yerel

ESTÜ, Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde üç Turuncu Bayrak Ödülü kazandı

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ), Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında Mekanda Erişilebilirlik kategorisinde üç Turuncu Bayrak Ödülü kazandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından açıklanan sonuçlara göre, ESTÜ'nün Mimarlık ve Tasarım Fakültesi-LEE-Yabancı Diller Yüksekokulu Binası, Mühendislik Fakültesi Binaları ve Rektörlük Binası, Mekanda Erişilebilirlik kategorisinde Turuncu Bayrak almaya layık görüldü.

12.06.2024 10:32
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Üniversite kampüsü sınırları içinde engelli bireylerin eğitim ve öğretim ortamına tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların tespiti ve başarılı bulunanların ödüllendirilmesi sürecinde verilen 2024 Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) üç Turuncu Bayrak Ödülü kazandı.

Sonuçlar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından açıklandı. Engelsiz Üniversite Ödülleri, "Engelsiz Üniversite Bayrakları" ve "Engelsiz Program Nişanları" olmak üzere iki alanda sunuldu. Eskişehir Teknik Üniversitesi adına, Engelli Destek Birimi tarafından Engelsiz Üniversite Bayraklarının Mekanda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak) kategorisinde üç başvuru yapıldı. 2024 Engelsiz Üniversiteler değerlendirme sonuçlarına göre, Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi-LEE-Yabancı Diller Yüksekokulu Binası, Mühendislik Fakültesi Binaları ve Rektörlük Binası, Mekanda Erişilebilirlik kategorisinde Turuncu Bayrak almaya layık görüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ESTÜ, Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde üç Turuncu Bayrak Ödülü kazandı - Son Dakika

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