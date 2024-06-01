ESTÜ Mühendislik Fakültesi Proje Fuarı ve Yarışması Dereceye Giren Öğrenciler Sergilendi - Son Dakika
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ESTÜ Mühendislik Fakültesi Proje Fuarı ve Yarışması Dereceye Giren Öğrenciler Sergilendi

ESTÜ Mühendislik Fakültesi Proje Fuarı ve Yarışması Dereceye Giren Öğrenciler Sergilendi

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin düzenlediği 17. Proje Fuarı ve Yarışmasında dereceye giren 24 öğrenci projesi, Eskişehir Sanayi Oda'sında sergilendi. ESO ziyaretinde, ESTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı ve diğer yetkililerin yanı sıra sanayi ve sektör temsilcileri de yer aldı. ESO Başkanı, proje sahibi öğrencileri tebrik ederek memnuniyetini ifade etti.

01.06.2024 17:58
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Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Mühendislik Fakültesi 17. Proje Fuarı ve Yarışmasında dereceye giren 24 öğrenci projesi, Eskişehir Sanayi Oda'sında (ESO) sergilendi.

31 Mayıs 2024 Cuma günü ESTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanife Apaydın Özkan ile Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Mehmet İnanç Onur ve Doç. Dr. Emir Zafer Hoşgün'ün de katılımlarıyla gerçekleşen ESO ziyaretinde; ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Yusuf Melih Turan, Yönetim Kurulu Üyesi Umut Rallas'ın yanı sıra sanayi ve sektör temsilcileri yer aldı.

28 Mayıs 2024 Salı günü Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü'nde düzenlenen Mühendislik Fakültesi 17. Proje Fuarı ve Yarışmasında derece elde eden Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin proje poster sunumlarını inceleyen ve projeler hakkında bilgi alan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Kesikbaş, proje sahibi öğrencileri tebrik ederek ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ESTÜ Mühendislik Fakültesi Proje Fuarı ve Yarışması Dereceye Giren Öğrenciler Sergilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ESTÜ Mühendislik Fakültesi Proje Fuarı ve Yarışması Dereceye Giren Öğrenciler Sergilendi - Son Dakika
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