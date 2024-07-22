ESTÜ, TEKNOFEST 2024'te Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika
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ESTÜ, TEKNOFEST 2024'te Türkiye ikincisi oldu

ESTÜ, TEKNOFEST 2024\'te Türkiye ikincisi oldu

Eskişehir Teknik Üniversitesi, TEKNOFEST 2024 proje yarışmalarında 'Bilgi ve İletişim Teknolojileri' alanında Türkiye ikincisi oldu. ESTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Alper Zurba, Mete Berk Güney ve Selim Yönel'den oluşan ESTÜ MAS 4.0 Grubu, 'Bir Kampanya Uygulamasında Makine Öğrenmesi ile Öneri Sistemleri Uygulaması' başlıklı proje ile başarı elde etti. ESTÜ, Eskişehir'den dereceye giren tek ekip oldu ve bu başarı, üniversitenin inovasyon ve teknolojiye verdiği önemi bir kez daha gösterdi.

22.07.2024 10:19
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Eskişehir Teknik Üniversitesi, TEKNOFEST 2024 proje yarışmaları kapsamında 'Bilgi ve İletişim Teknolojileri' alanında Türkiye ikincisi oldu.

ESTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Alper Zurba, Mete Berk Güney ve Selim Yönel'den oluşan ESTÜ MAS 4.0 Grubu, "Bir Kampanya Uygulamasında Makine Öğrenmesi ile Öneri Sistemleri Uygulaması" başlıklı proje ile dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2024 kapsamında, 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarında Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında Türkiye ikincisi oldu.

ESTÜ Ekibi Eskişehir'den dereceye giren tek ekip oldu

ESTÜ MAS 4.0 Grubu, 1 milyon 630 bin yarışmacı ve 788 bin 161 takımın katıldığı TEKNOFEST 2024'de elde ettiği bu başarı ile 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarında Eskişehir'den dereceye giren tek ekip oldu. Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında elde edilen bu başarı, ESTÜ'nün inovasyon ve teknolojiye verdiği önemi bir kez daha ortaya koyarken, gelecekteki öğrenci projeleri için de bir örnek oldu.

Sektör ile iş birliği ve ESTÜ desteği başarıyı getirdi

TEKNOFEST'te elde ettikleri başarı dolayısıyla duygu ve düşüncelerini dile getiren ESTÜ MAS 4.0 Grubu, küresel çapta faaliyetler yürüten ve ülkemizin önde gelen firmaları ile iş birliği içerisinde olduklarını belirterek, elde ettikleri başarının arkasında ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan'ın verdiği desteğin büyük bir payı olduğuna vurgu yaptı. Proje Danışmanı Doç. Dr. Emre Çimen'in rehberliğinin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getiren ESTÜ MAS 4.0 Grubu, desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan, proje Danışmanı Doç. Dr. Emre Çimen ve ESTÜ Teknoloji Transfer Ofisine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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