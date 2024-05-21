ESTÜ Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü\'nden Bilim Sohbetleri

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Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü tarafından, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Okulları öğrencilerinin meslek seçimlerinde farkındalık oluşturmak için düzenlenen 'Bilim Sohbetleri' ESTÜ ev sahipliğinde devam ediyor.

ESTÜ Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsünde, 17 Ağustos 2024 Cuma günü Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Okulları öğrencilerinin misafir edildiği program çerçevesinde, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Emir Balkan, yer kürenin iç yapısı, levha hareketleri ve gravite yöntemi; Arş. Gör. Sunay Mutlu, depremlerin takip edilmesi, bu süreçte kullanılan teknik donanım ve enstrümanlar, ESTÜ Net Sismik Ağı; Jeoloji Mühendisi Hasan Burak Özmen ise, jeomorfoloji ve iklim şartları ile ilgili konularda öğrencilere seminerler verdi. Seminerler sonrasında ise etkileşimli söyleşiler yapıldı. Söyleşiler, öğrencilerin merak ettikleri ve ilgi duydukları konularda beyin fırtınası şeklinde gerçekleşti.

Bilim sohbetleri devam edecek

Öğrencilerin kariyer planlarında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilen ve meslek seçimlerinde farkındalık oluşturan Bilim Sohbetlerinin ESTÜ Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü'nde her hafta gerçekleştirilen seminer ve söyleşilerle devam edeceği açıklandı. - ESKİŞEHİR