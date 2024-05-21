ESTÜ Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü'nden Bilim Sohbetleri - Son Dakika
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ESTÜ Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü'nden Bilim Sohbetleri

ESTÜ Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü\'nden Bilim Sohbetleri

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Okulları öğrencilerinin meslek seçimlerinde farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen 'Bilim Sohbetleri'ne ev sahipliği yapıyor. Program kapsamında, öğrencilere yer kürenin iç yapısı, levha hareketleri, gravite yöntemi, deprem takibi, teknik donanım ve enstrümanlar, jeomorfoloji ve iklim şartları gibi konularda seminerler veriliyor. Seminerlerin ardından etkileşimli söyleşiler gerçekleştiriliyor. Bilim Sohbetleri, öğrencilerin kariyer planlarında önemli bir rol oynayarak meslek seçimlerinde farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

21.05.2024 14:42
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Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü tarafından, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Okulları öğrencilerinin meslek seçimlerinde farkındalık oluşturmak için düzenlenen 'Bilim Sohbetleri' ESTÜ ev sahipliğinde devam ediyor.

ESTÜ Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsünde, 17 Ağustos 2024 Cuma günü Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Okulları öğrencilerinin misafir edildiği program çerçevesinde, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Emir Balkan, yer kürenin iç yapısı, levha hareketleri ve gravite yöntemi; Arş. Gör. Sunay Mutlu, depremlerin takip edilmesi, bu süreçte kullanılan teknik donanım ve enstrümanlar, ESTÜ Net Sismik Ağı; Jeoloji Mühendisi Hasan Burak Özmen ise, jeomorfoloji ve iklim şartları ile ilgili konularda öğrencilere seminerler verdi. Seminerler sonrasında ise etkileşimli söyleşiler yapıldı. Söyleşiler, öğrencilerin merak ettikleri ve ilgi duydukları konularda beyin fırtınası şeklinde gerçekleşti.

Bilim sohbetleri devam edecek

Öğrencilerin kariyer planlarında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilen ve meslek seçimlerinde farkındalık oluşturan Bilim Sohbetlerinin ESTÜ Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü'nde her hafta gerçekleştirilen seminer ve söyleşilerle devam edeceği açıklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ESTÜ Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü'nden Bilim Sohbetleri - Son Dakika

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