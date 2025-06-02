Eti Maden İşçileri Piknikte Buluştu

Eti Maden Kırka Bor İşletmesi'nin Ağır Bakım Birimi çalışanları ve emeklileri, iş amirleri Yalçın Sakarya öncülüğünde piknikte bir araya geldiler.

Seyitgazi Kırka Çörez yaylasında bir araya gelen grup günün ilerleyen saatlerine kadar gönüllerince eğlendikleri bir organizasyonda mutluluk dolu anlar yaşandı. Ağır Bakım Birim Sorumlusu Makine Mühendisi Yalçın Sakarya; "Ağır Bakım çalışanlarımla beraber dünden bugüne her zaman bir aradayız. Her zaman arkadaşlarımızla beraber ahde vefaya inanan biri olarak emekli olan çalışma arkadaşlarımızla görüşmelerimiz devam etmektedir. Emekli olmaları bizim için bitti anlamına gelmez. Bu gibi sebeplerden dolayı yine bir organizasyonda bir araya gelmek bizleri, çalışanlarımızı mutlu etti, güzel bir gündü" diye belirtti.

Ağır Bakım Mühendisi Tolga Tamtunalı da; "Arkadaşlarımızla, eskimeyen ustalarımızla birlikte olmak çok güzel. Büyük bir aile olmamızı bu birliktelikle bir kez daha anladık" dedi.

İlerleyen saatlere kadar devam eden buluşma sonuna katılanlar hatıra fotoğrafı çektirdiler. - ESKİŞEHİR