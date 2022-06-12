Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde, Etili Seramik halk konseri yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla Kızılçıklık parkında gerçekleşti. TRT Ankara Radyosu Saz Sanatçısı Umut Sülünoğlu, Kabak Kemane sanatçısı Uğur Önür ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Türk Dünyası Müzik Topluluğu Sanatçısı Çiğdem Gürdal gecede sahne aldılar. Gecede, Etili Seramik Türk Halk Dansları ekibi İzmir , Aydın , Kütahya , Antalya , Ankara yöresinin oyunlarından derlenen koreografi sergilediler.

Kaynak: İHA

Çanakkale, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Etili köyünde bahar konseri - Son Dakika

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